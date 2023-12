Netflix traerá a su plataforma los juegos de GTA: fecha de lanzamiento y cómo jugar

En un sorprendente giro de acontecimientos, Netflix ha tomado la audaz decisión de incorporar a su plataforma los juegos de la renombrada franquicia Grand Theft Auto (GTA).



Este emocionante paso no solo representa un hito en la evolución de la plataforma de streaming, sino también un ambicioso esfuerzo por diversificar su oferta de entretenimiento con algunos de los títulos más emblemáticos de la industria de los videojuegos.

Netflix es una plataforma de transmisión en línea que ofrece una amplia variedad de contenidos audiovisuales, como películas, series de televisión, documentales y programación original.



Los suscriptores de Netflix pueden acceder al servicio a través de una conexión a Internet en una variedad de dispositivos, como televisores inteligentes, computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes, consolas de videojuegos y reproductores de medios.

El modelo de negocio de Netflix se basa en una suscripción mensual, lo que permite a los usuarios disfrutar de contenidos con la flexibilidad de ver lo que quieran, cuando quieran.

La suscripción a Netflix proporciona a los usuarios acceso ilimitado a su extenso catálogo de contenidos, que abarca géneros que van desde drama y comedia hasta ciencia ficción y documentales.



Además de licenciar y transmitir contenidos de otros estudios y productoras, Netflix ha invertido significativamente en la producción de contenido original. Muchas de las series y películas originales de Netflix, como 'Stranger Things', 'The Crown' y 'House of Cards', han ganado reconocimiento crítico y popularidad a nivel mundial.

La trilogía definitiva: Grand Theft Auto en Netflix el 14 de diciembre



CJ es uno de los personajes más famosos del GTA.

De acuerdo con el portal web 'Xataka', Netflix no solo se conforma con incluir videojuegos en su catálogo, sino que tiene grandes ambiciones para el mundo del gaming. Mientras trabaja para expandir su presencia en televisores y ordenadores, la plataforma sigue enriqueciendo su catálogo de títulos disponibles en dispositivos móviles.



La última incorporación destacada es ‘Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition’, que comprende tres títulos clave de una de las franquicias más populares de la industria del juego.



Esta trilogía, que abarca ‘Grand Theft Auto III’, ‘Grand Theft Auto: Vice City’ y ‘Grand Theft Auto: San Andreas’, se lanzará oficialmente el 14 de diciembre.



Dichos juegos se sumarán a un catálogo ya robusto que cuenta con más de 50 títulos, incluyendo joyas como ‘Kentucky Route Zero’, 'Before Your Eyes’, 'Stranger Things 3: The Game', 'Card Blast’, y otros más que se espera lleguen próximamente, algunos relacionados con la aclamada franquicia 'Assassin's Creed’.

¿Cómo disfrutar gratuitamente de GTA con Netflix? Una guía paso a paso



Con la llegada inminente de los juegos de GTA a Netflix, surge la pregunta: ¿cómo sumergirse en estos emocionantes títulos de forma gratuita? La respuesta es simple y accesible para todos los suscriptores de Netflix, ya que no se requiere una suscripción adicional, sino la misma utilizada para ver películas, series y documentales en la plataforma.

La revista 'Enter' indica que, el funcionamiento del juego será similar a otros títulos disponibles en el servicio de streaming. Podrá encontrarlo en la biblioteca de juegos dentro de la aplicación, lo que lo redirigirá a un enlace de descarga en la tienda de aplicaciones.



Después, necesitará confirmar el acceso con una cuenta activa de Netflix y proceder con la descarga del juego. este paso es esencial para comenzar a disfrutar de la experiencia de juego. Además, para continuar jugando en sesiones posteriores, se requerirá verificar su identidad nuevamente.

La trilogía abarca 'Grand Theft Auto III', 'Grand Theft Auto: Vice City' y 'Grand Theft Auto: San Andreas'.

Es importante destacar que esta versión estará exclusivamente disponible en dispositivos móviles y no estará accesible a través de la versión web del servicio.

Finalmente, 'Xataka' señala que, si se encuentra indeciso sobre por cuál empezar, 'Grand Theft Auto III' lo llevará a Liberty City, una moderna metrópolis infestada de crimen. 'Grand Theft Auto: Vice City', un clásico ambientado en la década de 1980, le pondrá en el papel de Tommy Vercetti para decidir su destino. Mientras tanto, 'Grand Theft Auto: San Andreas' lo invitará a explorar un vasto mapa y participar en diversas actividades encarnando a Carl 'CJ' Johnson.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

