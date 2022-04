Netflix perdió 200.000 abonados en el mundo en el primer trimestre con relación al cierre de 2021, la primera caída en más de 10 años, y su acción caía 23% en Wall Street en las transacciones posteriores al cierre.



El gigante del streaming explicó que este descenso se debe principalmente a la dificultad de conseguir nuevos abonados en todo el mundo, y también a la suspensión del servicio en Rusia.



El pionero del sector tuvo un fuerte crecimiento durante la pandemia. El mercado esperaba una corrección, pero no tan fuerte.



Netflix tenía previsto incorporar 2,5 millones de clientes en el período considerado -y los analistas esperaban incluso más-, pero, por el contrario, perdió abonados para un total de 221,64 millones de televidentes.



"La suspensión de nuestro servicio en Rusia y la disminución progresiva del número de abonados pagos rusos llevó a una pérdida neta de 700.000 suscripciones. Sin este impacto, habríamos tenido 500.000 abonados adicionales" sobre el último trimestre de 2021, precisó la empresa en un comunicado.



La firma facturó 7.900 millones de dólares en el primer trimestre del año, 10% más que hace un año en igual período, en particular gracias al aumento del número de abonados en 12 meses (+6,7%) y un incremento de tarifas.



La ganancia neta se ubicó en tanto en 1.600 millones de dólares, por debajo de los 1.700 del primer trimestre de 2021.



AFP

