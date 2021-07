¡Alístese! Netflix estaría pensando en entrar al mundo de videojuegos

La empresa de streaming Netflix estaría lista para dar un siguiente paso en sus contenidos y piensa seriamente en el popular mundo de los videojuegos.



Así lo dio a conocer la agencia de noticias 'Bloomberg' en un artículo publicado este miércoles, en el que aseguran que Netflix planea ofrecer videojuegos en su plataforma.



(Lea también: ¿Cuánto le costaría tener todas las plataformas de streaming?)

Según 'Bloomberg', la idea de uno de los principales actores del servicio de streaming es ofrecer videojuegos como un nuevo género del catálogo, tal como se ofrecen documentales, especiales y películas de todos los tipos.



Esto lo harían, dice la agencia, buscando mantener su crecimiento en un mercado que está cada vez más saturado de servicios de streaming, pues hoy la plataforma se enfrenta a grandes competidores como HBO Max o Disney+.



“Los videojuegos le dan a Netflix otra forma de atraer nuevos clientes y también de ofrecer algo que ninguno de sus competidores directos ofrece actualmente. Walt Disney Co., WarnerMedia de AT&T Inc. y Amazon.com Inc. tienen acceso a deportes en vivo, pero no tienen juegos dentro de sus principales servicios de video”, reportó la agencia 'Bloomberg'.



En un principio, la idea sería ofrecer los videojuegos durante el próximo año con la misma tarifa que se paga hoy por todo el servicio de suscripción.



(Le puede interesar: Netflix: cómo ver contenido sin conexión, aunque no se haya descargado)

Facebook Twitter Linkedin

En un principio, la idea sería ofrecer los videojuegos durante el próximo año con la misma tarifa que se paga hoy por todo el servicio de suscripción. Foto: iStock

Según las fuentes consultadas por 'Bloomberg', “Netflix construirá su equipo de juegos en los próximos meses” y ya ha comenzado a contratar a ejecutivos familiarizados con este mundo.



El medio citado también afirma que este sería un movimiento clave en la estrategia de contenidos de Netflix, pues la oferta y creación de videojuegos le daría a la plataforma la oportunidad de aprovechar las licencias y la propiedad intelectual de algunos de sus mejores proyectos, como es el caso de ‘Stranger Things’.



La noticia, que todavía debe confirmarse, no solo generó emoción en los usuarios, también lo hizo en las acciones en la bolsa. Según 'Bloomberg', las acciones de Netflix ganaron hasta un 3,3 por ciento tras la difusión de esta información.



Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

Las películas que llegan en este mes de julio a Netflix

Las 5 series que Netflix salvó y ahora son muy reconocidas