¿Ya no podrá usar cuentas compartidas en Netflix? Varios medios alrededor del mundo se han referido a este tema, dado que el centro de ayuda de la plataforma actualizó las preguntas frecuentes. Al parecer, estarían implementando una estrategia que no eliminaría de una vez por todas esto sino que lo haría de manera progresiva, en aras de no afectar demasiado a los usuarios. Por ahora, emplearán la verificación del dispositivo.

Sin embargo, el camino que esperan tomar sería el de evitar las cuentas compartidas en la medida de lo posible, esto tras la pérdida de 200.000 suscriptores que tuvo la plataforma de streaming durante el primer trimestre de 2022, según indicó el medio ‘La Vanguardia’.

Si usted es el propietario principal de la cuenta, no será necesario verificar su dispositivo. Foto: iStock

“Las personas que no viven en su hogar deberán usar su propia cuenta (…) Cuando un dispositivo fuera de su hogar inicia sesión en una cuenta o se usa de manera persistente, es posible que le pidamos que verifique ese dispositivo antes de que pueda usarse para ver Netflix”, se puede leer en la sección de preguntas de la plataforma.



Sin embargo, la misma información aclara que “Netflix no le cobrará automáticamente si comparte su cuenta con alguien que no vive con usted”.



De igual modo, resalta que si usted es el propietario principal de la cuenta (o quien la usa vive con usted), no será necesario verificar su dispositivo; aunque si permanece fuera de su casa por un periodo de tiempo prolongado, sí es posible que le pidan verificación algunas veces.



Netflix detecta que un dispositivo está dentro de su hogar usando direcciones IP, identificaciones de dispositivos y actividad de la cuenta. Cabe recordar que la cantidad de dispositivos que pueden reproducir contenido al mismo tiempo también depende del plan que esté usando.



“Netflix tiene como objetivo el uso compartido de cuentas con la restricción, pero los clientes que solo usan sus dispositivos también pueden recibir avisos de verificación si no iniciaron sesión con un dispositivo durante el período de 31 días”, señala el portal especializado ‘GHacks’.



Dicho portal también señaló que la plataforma planea lanzar más limitaciones con el objetivo de ponerle fin al uso de las cuentas compartidas: “La compañía aún no ha anunciado las fechas de inicio para regiones específicas, pero se espera que lance las restricciones para compartir cuentas en el primer trimestre”, señalaron.

