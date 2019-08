¿Qué ganaría Netflix siguiendo todos mis movimientos?

Entre la información que tiene Netflix de sus usuarios, además de sus gustos o el tiempo que vio una serie u otra, algunos usuarios de Android están descubriendo que el popular servicio de video vía streaming también está rastreando datos de"actividad física" a través de sus celulares.



Con esto, Netflix sabe cuánto tiempo pasó en su sofá, por ejemplo, pero también si usted está viendo la última temporada de La Casa de Papel mientras se transporta hasta su trabajo.

La semana pasada, un investigador de seguridad en Twitter reveló que la aplicación de Netflix para Android tenía un menú para pedir permiso y acceder a la actividad física del usuario.



Según reportó el portal The Next Web, Netflix confirmó la existencia de la opción y dijo que hace parte de una serie de pruebas que buscan la mejora de la calidad de reproducción de un video cuando un usuario está en movimiento. Esto implicaría que al saber cómo los usuarios que utilizar su 'app' la consumen mientras se desplazan, Netflix podría entender cuestiones como tiempo de permanencia, fidelidad a un contenido o actitudes frente a nuevos estrenos, entre otras.

Hasta ahora, la función no es global, sino una prueba en algunas cuentas determinadas. Según la compañía, no hay planes para implementar la extraña petición en una base de usuarios más amplia.



El acceso a la actividad física está ligado a datos del sensor de los teléfonos Android con el nuevo sistema operativo, que pueden detectar o contar los pasos. La versión Android Q, disponible en beta para desarrolladores, logra reconocer actividades como caminar, andar en bicicleta o moverse en un automóvil, como está descrito en su sitio web para desarrolladores.



¿Para qué desearía Netflix acceder a su actividad física? Bueno, es probable que el consumo de la plataforma a través de la aplicación esté altamente vinculado a desplazamientos en carro particular o servicio público, y no tanto a usuarios que opten ver sus series mientras caminan, corren con sus perros o montan bicicleta.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET