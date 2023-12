Alertan por mensajes falsos a nombre de Netflix; revise esto para que no lo roben

Si usted es usuario de Netflix y ha recibido un mensaje de texto sospechoso, tome nota de estas recomendaciones para evitar que lo estafen. Criminales con un par de palabras pueden hacerlo caer en la trampa.

(Vea: Estas son las señales que indican que están a punto de estafarlo en internet).

Solo con hacer clic en un enlace su información personal estaría en riesgo. Por tanto, lea muy bien el texto que están empleando estafadores:

"Tu suscripción de Netflix fue Suspendida, para volver a utilizar nuestros servicios actualiza tu forma de pago aquí (enlace)".

Otros mensajes tienen un par de modificaciones, pero todos buscan hacerle creer que no ha pagado la mensualidad del servicio de streaming para que se dirija a una página externa:

(También: Ojo con las estafas virtuales de fin de año y Navidad).

"NETFLIX ha cancelado tu Suscripción, para volver a hacer parte de nuestros servicios actualiza tu forma de pago aquí" o "informa Netflix.com que su cuenta, Esta Suspendida, debido a que su ultimo pago caduco, use un medio de pago valido para activar aquí".

Facebook Twitter Linkedin

Uno de los mensajes que utilizan criminales. Foto: Redes sociales

No haga clic por ningún motivo en el enlace al final. Usted identifica que es sospechoso, además de invitarlo a hacer clic, porque los textos tienen errores de redacción u ortografía.

Pilas a estos consejos de Netflix sobre mensajes sospechosos

Netflix ha indicado que si usted recibe algún mensaje de texto o correo electrónico que "pide el email de su cuenta de Netflix, su número de teléfono, su contraseña o su forma de pago, lo más probable es que no provenga" de la empresa.

La plataforma de video por streaming nunca solicita por dichos medios alguna información personal, como número de tarjeta de crédito o débito, detalles de cuenta bancaria o la contraseña de su cuenta de Netflix.

(Lea también: ¡Pilas! Si le llegan estos mensajes a su WhatsApp, lo pretenden estafar o robar).

Mucho menos le solicitará pagos por sitios de web externos. "Si el texto o el email vinculan a una URL que no reconoce, no la toque ni haga clic en ella. Si ya lo hizo, no ingrese ninguna información en el sitio web que abrió", señala la compañía en su portal de Centro de Ayuda.

Netflix invita a denunciar esos textos. Para ello, puedo reenviar el mensaje al correo electrónico phishing@netflix.com.

¿Qué pasa si hizo clic en el enlace del mensaje o entregó información personal?

Facebook Twitter Linkedin

Hay personas que caen y abren el enlace. Foto: iStock

En caso de haber hecho clic, no proporcione ninguna información en el formulario que le aparecerá. Si brindó datos, Netflix recomienda:

- Cambie su contraseña de Netflix por una nueva, segura y exclusiva.

- Actualice su contraseña en cualquier otro sitio web o app en los que usaba la misma combinación de email y contraseña.

- Comuníquese con su institución financiera si ingresó alguna información de pago, ya que podría haberse visto afectada.

- Reenvíe el mensaje a phishing@netflix.com para alertar a la plataforma.

(Más: Ojo, conductores: Policía advierte una nueva modalidad de robo de carros en Bogotá).

En Colombia, si es víctima de estafa o robo, puede denunciar delitos informáticos a través de la página dispuesta por la Policía Nacional: https://adenunciar.policia.gov.co/adenunciar.

Allí tendrá que diligenciar la información que le pidan las autoridades para formalizar la denuncia.

También puede ver:

- 'Pensé que era mentira': colombiana 'descubrió' tipo de visa para EE. UU. | Requisitos.

- Revelan nueva modalidad de robo en el norte de Bogotá: 'Tengan mucho cuidado'.

- 'A mi abuela la escopolaminaron': 'influencer' denuncia modalidad de robo en Colombia.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS