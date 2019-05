Los mejores contenidos de Netflix para amantes de la tecnología

Netflix

'The Toys that made us', es una serie documental de Netflix creada por Brian Volk-Weiss. El audiovisual, que se ha convertido en el favorito de coleccionistas, relata nostálgicamente cómo se crearon los juguetes que marcaron la época de muchos. Entre ellos, los Transformers, los LEGO, Barbie o los muñecos de Star Wars.