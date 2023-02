Luego de la polémica que se desató la semana pasada por el anuncio de Netflix de acabar con la práctica de compartir cuentas entre varios hogares, la plataforma de streaming decidió dar marcha atrás a esta medida.



En la página web de Netflix ya no queda ningún rastro de este anuncio, de acuerdo con una publicación de El Mundo. En cambio, ahora aparece un texto en el que menciona nuevas medidas como el uso de "códigos de verificación" de forma más asidua para poner trabas al uso fraudulento a la hora de compartir cuentas.



El plan inicial de Netflix era que los usuarios establecieran una "ubicación principal" y obligar a que cualquier dispositivo que quiera usar la cuenta se conecte a esa misma red wifi al menos una vez cada 31 días.



"Las personas que no forman parte de tu hogar deberán usar su propia cuenta para ver Netflix. Es posible que no se pueda ver Netflix en los dispositivos que no sean parte de tu ubicación principal", dijo la firma el pasado primero de febrero.



Si la intención de un usuario era compartir su cuenta con alguien que viviera fuera de su hogar, Netflix proponía la opción de crear "miembros extra a cambio de un pago adicional, una cantidad en todo caso inferior al de su plan básico".



Además, había advertido que un dispositivo podía ser bloqueado cuando alguien iniciara en él sesión fuera de la ubicación principal o si se accedía repetidamente a la cuenta desde otra ubicación.



Los términos de uso de la plataforma señalan que las cuentas de Netflix están pensadas para personas que viven en un mismo hogar, pero durante años la empresa ha sido permisiva con la práctica de compartir contraseñas.



Para comprobar que la conexión a la plataforma se realiza desde un mismo lugar, Netflix ha comenzado a información usar como direcciones IP, identificadores de dispositivos y la actividad de la cuenta para detectar qué aparatos no son parte de un hogar.