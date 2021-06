Netflix: cómo ver contenido sin conexión, aunque no se haya descargado

Netflix ya permite ver películas y series sin conexión aunque no se hayan descargado del todo.



La plataforma de vídeo en 'streaming' Netflix ha mejorado su sistema de descarga de contenidos para que estén disponibles para el usuario aunque no hayan terminado de descargarse.



La nueva función de descarga parcial está disponible para los suscriptores de Netflix en Android desde este lunes, con la que pueden ver sin conexión aquellos contenidos que no hayan terminado de descargarse del todo.



Esta función busca mejorar la experiencia en aquellas Netflix ya permite ver peliículas y series sin conexión aunque no se hayan descargado del todo circunstancia en las que el usuario intenta descargar una película o serie pero la conexión no es muy buena, funciona con lentitud o se ha quedado sin datos móviles.



La descarga parcial permite empezar a ver un contenido aunque la descarga no se haya completado. En el momento en que el usuario vuelva a tener buena conexión, podrá seguir viéndola mientras acaba de descargarse, según explica la compañía en un comunicado.



Netflix ha informado de que planea a probar esta función en dispositivos con sistema iOS.



EUROPA PRESS

