Nequi y Daviplata: ¿qué se puede hacer si envió plata a un número equivocado?

Las billeteras digitales llegaron a revolucionar la cultura financiera de las personas. Es por esto que cada vez son más utilizadas por las personas del común y también por establecimientos comerciales.

Precisamente, por este aumento es que muchos usuarios temen enviar dinero a un número equivocado. En Nequi, por ejemplo, en octubre, se realizaron un total de 265 millones de transacciones, lo que da un vistazo de todo el uso que se le da a este recurso en el país.



Por este motivo es que es necesario tener clara la hoja de ruta para saber cómo reaccionar si se llega a cometer un error.



Aquí le traemos el paso a paso que tiene cada entidad sobre este tipo de percances.



Nequi: ¿qué hacer si envió dinero a un número equivocado?

Nequi Foto: Nequi / iStock

La compañía indica que lo primero que recomienda, a la hora de hacer envíos de plata de Nequi a Nequi o a otras entidades, es estar atentos al hacer el movimiento, para no tener errores diligenciando el número al que se dirige la plata. Así que, antes de aprobar el envío, se debe asegurar de que todos los datos sean correctos.



Pero, si el error ya está hecho, se hace énfasis en que la devolución de la plata depende exclusivamente de la buena voluntad de la persona que recibió el dinero por error. "Desde Nequi solo podemos debitar los recursos del usuari@ destinari@, siempre que ést@ dé su autorización", le informó un portavoz a este diario.



Para agilizar el proceso, se debe comunicar a la línea 300 600 01 00 o al chat de ‘Ayuda’ desde la app, con todos los soportes del envío, y el equipo de servicio se contactará con el tercero explicando la situación. "Sin embargo, recordamos que la devolución del dinero no está en nuestras manos y dependerá de la buena fe de quien recibió dicha plata", insisten desde Nequi.



Ahora bien, si usted recibe plata que no esperaba la recomendación se basa en no hacer uso de dicho dinero, así la persona que hizo de manera errónea el movimiento, puede recuperar su plata.

Daviplata: ¿qué hacer si envió dinero a un número equivocado?

Daviplata cuenta con más de 15 millones de clientes. Foto: iStock

En este caso, EL TIEMPO se comunicó con la compañía y su respuesta fue muy similar a la anterior.



Según dijo un portavoz de Daviplata, el usuario que cometa este error debe ir al botón que dice "Necesita ayuda" que se ubica en la aplicación de Daviplata y por medio de este chat se le brindará todo el acompañamiento necesario. Además, la aplicación servirá como puente entre las dos partes, pero también dependen de la buena fe y voluntar de la persona que recibe el dinero por equivocación.

¿Hay delito en caso de que no le devuelvan el dinero?

Según Laura Sánchez, abogada e influencer, existe un delito llamado "Aprovechamiento del error ajeno o Caso fortuito" y en este caso podría aplicar. Si la persona afectada quiere presentar una denuncia justificando que considera que fue víctima de este delito, debe ir a la Fiscalía con las pruebas necesarias para iniciar un proceso.



El delito está en el artículo 252 del Código Penal e indica que "El que se apropie de bien que pertenezca a otro y en cuya posesión hubiere entrado por error ajeno o caso fortuito, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses"



La pena será de prisión de dieciséis (16) a treinta y treinta y seis (36) meses cuando la cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.



Si el proceso prospera, también podría concluir con una compensación o la devolución total del dinero, pero dependerá de cada proceso.

