Millones de negocios publicados en Google Maps son falsos: reporte

Un informe de Wall Street Journal señala que millones de negocios que se muestran en Google Maps son falsos. De acuerdo con el reporte, hay empresas que crean perfiles fraudulentos de sus competidores con números y datos de contacto que no son reales. Además muchos de los sitios que son publicados allí ofrecen servicios que al final terminan siendo una estafa.

En un comunicado en su blog oficial, Google respondió al medio estadounidense y señaló que a pesar de que los perfiles fraudulentos son un pequeño porcentaje del total de negocios que se publican, la compañía lleva años enfrentando esta problemática.

Según la empresa, se han añadido más de 200 millones de lugares a Google Maps y cada mes se logran realizar más de nueve mil millones de contactos entre empresas y usuarios.

Hacen cosas como cobrar a los dueños de negocios por servicios que son gratuitos, defraudar a los clientes haciéndose pasar por negocios reales FACEBOOK

TWITTER

No obstante, como cualquier persona puede contribuir con la información de los sitios, Google afirma que los estafadores de negocios se aprovechan de los listados locales para obtener ganancias. “Hacen cosas como cobrar a los dueños de negocios por servicios que son gratuitos, defraudar a los clientes haciéndose pasar por negocios reales”, dijo Google.



La compañía aclaró que ha implementado políticas estrictas y ha creado herramientas para combatir estas estafas utilizando una variedad de sistemas manuales y automatizados que están en constante evolución. Sin embargo, no compartieron muchos detalles sobre estos esfuerzos para no revelar sus estrategias a los criminales que cometen los engaños.



Google también informó que en 2018 eliminó más de tres millones de perfiles de negocios falsos, de los cuales más del 90 por ciento fueron borrados antes de que un usuario pudiera siquiera ver el perfil. Más de 250.000 de los perfiles eliminados fueron reportados por los usuarios.



Para ayudar a fomentar un ecosistema saludable, el gigante de las búsquedas también está donando fondos para la resolución de litigios contra malos actores a organizaciones que educan a las empresas y a los consumidores sobre el fraude.



Google recordó que las personas pueden marcar los perfiles de negocios individuales para su eliminación en caso de que tengan conocimiento de una posible estafa. Esos informes se utilizan para investigar el contenido y retirarlo si se descubre que infringe sus políticas. Para reportar un negocio vaya al menú principal ubicado al costado superior izquierdo y elija la opción ‘Enviar comentario’.



TECNÓSFERA