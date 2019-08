Navegadores bloquean certificado que controla a ciudadanos en Internet

Apple, Google y Mozilla decidieron bloquear de sus navegadores (Safari, Chrome y Firefox) el certificado de encriptación que el gobierno de Kazajistán lanzó en julio para vigilar el tráfico web de sus ciudadanos y evitar ciberamenazas. A pesar de que la medida fue retirada a principios de agosto por la polémica generada, quedó instalada en algunos dispositivos.

Con el bloqueo de Apple, Google y Mozilla, que comenzó a aplicarse este miércoles, cuando los usuarios accedan desde Chrome, Safari o Firefox a webs que estén aún encriptadas utilizando este certificado, aparecerá un mensaje de error. Las tres compañías han confirmado sus herramientas contra el certificado, como informa ZDNet.

Las autoridades de Kazajistán instauraron el pasado mes de julio un certificado que alteraba el sistema de encriptación de las conexiones https, permitiendo espiar todas las acciones que sus ciudadanos hacían en los navegadores de Internet, desde ver a qué páginas web accedían hasta qué información se estaban intercambiando.



La introducción de este sistema provocó protestas en el país, ya que si no instalaban el certificado que obligó a distribuir a los operadores de la red, corrían el riesgo de perder el acceso a la red.



El presidente, Kassym-Jomart Tokayev, había ordenado probarlo como medida de seguridad contra "ataques cibernéticos, fraude en línea y otras clases de ciberamenazas", pero este fue retirado a principios de agosto por decisión del propio gobierno. Sin embargo, tras difundirse durante tres semanas, se quedó instalado en algunos ordenadores y dispositivos de sus ciudadanos.

En declaraciones de Apple al medio citado, un portavoz la empresa aseguró que han decidido hacer algo al respecto "para asegurarse que el certificado no es considerado como fiable por Safari y que los usuarios están protegidos de este asunto".



Por su parte, la directora de ingeniería senior de Google Chrome, Parisa Tabriz, afirmó también a ZDNet que "no tolerarán ningún intento, por parte de ninguna organización, que comprometa los datos de los usuarios de Chrome". Y continúa, contando que "han implementado protecciones para este asunto en concreto, y siempre tomarán medidas para que sus usuarios alrededor del mundo estén seguros".



Además, el director senior de Confianza y Seguridad de Mozilla, Marshall Erwin, declaró al respecto también al medio, diciendo que "no toman medidas como estas a la ligera, pero proteger a los usuarios y la integridad de la web es la razón por la que Firefox existe".



