Qué hace y qué no la navegación privada en Chrome, Safari, Firefox y Edge

En la era digital, la privacidad en línea se ha convertido en una preocupación cada vez más importante para los usuarios de internet.



Con la proliferación de opciones de navegación privada en los navegadores web más populares, como Chrome, Safari, Firefox y Edge, es esencial comprender correctamente cómo funciona esta función y qué puede y no puede proteger.

El modo de navegación privada, también conocido como incógnito en Chrome e 'InPrivate' en Edge, es una característica que crea una sesión de navegación especial que no guarda el historial de las páginas web visitadas en el dispositivo que está utilizando.



Si bien esta función es útil para mantener su actividad en línea lejos de miradas indiscretas, es importante aclarar algunas creencias erróneas comunes en torno a su funcionalidad.



En primer lugar, es fundamental entender que la navegación privada no convierte al usuario en "invisible". Si otras personas acceden al mismo equipo, podrán ver que está en línea, aunque no podrán conocer los detalles de su actividad. Esta característica simplemente ayuda a ocultar su historial de navegación en ese dispositivo específico.

Los servidores tienen su propia navegación privada. Foto: Edge.

Una creencia comúnmente errónea es que la navegación privada protege completamente su privacidad al ocultar su actividad de los sitios web, su proveedor de servicios de Internet y otros usuarios del mismo equipo. Sin embargo, esto no es cierto.



Los sitios web que visita, su ubicación geográfica, su lugar de trabajo o estudio, y su proveedor de servicios de internet aún pueden rastrear su actividad, al igual que lo harían en una sesión de navegación estándar.



Lo que sí hace la navegación privada es eliminar ciertos datos, como las ‘cookies’ de terceros que personalizan su experiencia, los datos de los sitios web visitados (la memoria caché) y la información ingresada en formularios en línea.

El modo privado permite que los sitios web que se visitan, el centro de trabajo o educativo al que asiste el usuario y los proveedores de servicios puedan realizar un seguimiento de su actividad. Foto: iStock

Además, los archivos descargados durante una sesión de navegación privada se almacenarán en su dispositivo, pero no aparecerán en el historial de descargas.



Otro punto importante a tener en cuenta es que las extensiones que haya instalado en su navegador para ampliar sus funciones pueden utilizarse durante la navegación privada si se les ha otorgado permiso para hacerlo. Sin embargo, estas extensiones pueden acceder al historial de navegación y guardar información si se les permite.



La navegación privada tampoco impide que los sitios web soliciten su ubicación, ya que esto depende de la configuración de su navegador. Además, no ofrece protección contra el 'malware', que aún puede instalarse en su computadora o 'smartphone' mientras navega en modo privado.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de Europa Press, y contó con la revisión de un periodista y un editor.