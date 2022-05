La propuesta de compra de Twitter Inc. por parte de Elon Musk se disparó el viernes a su nivel más alto desde el anuncio del acuerdo, luego de que el multimillonario enviara tuits diciendo que la adquisición está "en suspenso" pero que aún está comprometido.



El diferencial, que ofrece una indicación de la creencia de Wall Street de que la adquisición se completará, saltó a alrededor de $13,70 desde $9,11 al cierre del jueves. En otras palabras, el mercado cree cada vez más que Musk está tratando de cambiar el precio de su propuesta de compra o incluso retirarse de la transacción.

En los niveles actuales, el mercado valora una probabilidad de aproximadamente el 40 por ciento de que se complete la compra, dijo Aaron Glick, especialista en arbitraje de fusiones de Cowen & Co, usando $30 como el precio a la baja de Twitter, que es el que es probable que las acciones caigan si el trato se derrumba.



El CEO de Accelerate Financial Technologies Inc., Julian Klymochko, también ve un 40 por ciento de probabilidades de que se lleve a cabo la adquisición. Musk está usando esto como una forma de buscar un recorte de precios", dijo Glick. "Sin embargo, para los inversores que han evitado esta situación porque no confían en Musk, este desarrollo ha justificado esos puntos de vista".



La brecha entre el precio de las acciones de Twitter y la oferta de Musk ha estado creciendo desde el 5 de mayo y es más del triple de lo que era la semana pasada cuando el magnate anunció un compromiso de financiación de aproximadamente 7.100 millones de dólares.



El diferencial de arbitraje de fusión se encuentra entre los más amplios de todas las transacciones pendientes de EE. UU., según datos de Bloomberg. Representa más del 33 por ciento de rendimiento bruto si el plan de compra se lleva a cabo, en comparación con el 9,5 por ciento en el acuerdo privado de Nielsen



"Hay dos escenarios probables aquí. El primero y más probable es que Musk está actuando de manera extraña y excéntrica, en línea con el comportamiento histórico”, dijo Klymochko en un correo electrónico. “El segundo escenario, y menos probable, es que podría estar buscando un recorte de precios".

