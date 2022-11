El multimillonario Elon Musk indicó que Apple Inc. ha reducido su publicidad en Twitter, lo que sugiere que el fabricante de iPhone se ha unido a otras importantes marcas que están reevaluando su relación con la red social.



"Apple prácticamente ha suspendido sus anuncios en Twitter", tuiteo Musk el lunes. "¿Acaso odian la libertad de expresión en Estados Unidos?", agregó.



Puede leer: La tecnología que brilla en el Mundial de Qatar

Una serie de grandes empresas ha suspendido sus anuncios en Twitter desde que el multimillonario compró la empresa por US$44.000 millones el mes pasado.



El éxodo incluye a General Mills Inc. y Pfizer Inc. Musk reconoció que las deserciones llevaron a una "enorme caída" en los ingresos y cabe recordar que desde la adquisición, Musk ha recortado miles de puestos de trabajo en Twitter, lo que genera preocupaciones de que la plataforma no podrá combatir el discurso de odio y la desinformación.



Más noticias: Zoho Corporation anuncia la apertura de sus oficinas en Colombia



Y es que la relación de Twitter con Apple es particularmente importante, ya que la tienda de aplicaciones del gigante tecnológico es una de las principales formas en que las personas acceden a la red social.



Por su parte, Phil Schiller, ejecutivo de Apple desde hace mucho tiempo que supervisa la tienda de aplicaciones, eliminó su cuenta de Twitter después de que Musk reestableciera la cuenta del ex presidente Donald Trump, quien había sido expulsado de la plataforma tras el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de EE.UU.

Apple, con sede en Cupertino, California, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.



Puede leer: La UE aprueba el uso de datos móviles en los vuelos



Musk ha tuiteado previamente que si Twitter es eliminada de las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, él hará un teléfono alternativo que pueda funcionar con la plataforma.



Entre tanto, el magnate anunció un nuevo enfoque para verificar cuentas, lo que también abrió la puerta a trolls que se hacen pasar por grandes marcas, así como por el propio Musk.

También puede leer:

Meta, multada con 265 millones de euros por desprotección de datos

Criminales le apuntan a usuarios de Android con falsas aplicaciones de VPN