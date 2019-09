¿Por qué hay tan pocas mujeres en ciencia y tecnología?

Las carreras del futuro, una elección minoritaria en Colombia Menos de 3 de cada 10 graduados en los últimos años han optado por programas en ciencia y tecnología. El Tiempo Desde 2001, cada vez más estudiantes consiguen ingresar a programas universitarios, posgrados y otros niveles educativos en el país. Es positivo que incluso en programas de doctorado, Colombia haya aumentado en la cantidad de titulados a nivel general en programas de educación superior avalados en el país. Pero eso no significa que retos, como la participación en áreas de conocimiento de ciencias, tecnología, matemáticas e ingeniería (conocidas por la sigla STEM) estén avanzando tanto como podría pensarse. En los últimos 16 años se mantuvo la tendencia general de que solo 2.5 de cada 10 estudiantes que culminan sus estudios superiores lo hacen en programas STEM. Ir a la nota

16 años después, hay más mujeres,

pero la brecha no cede Solo 1 de cada 10 mujeres que se gradúan de la educación superior optan por áreas STEM. El Tiempo La presencia femenina en las aulas puede ser un reflejo de qué tan atrás han quedado esos tiempos en los que la educación era un privilegio para unos pocos hombres.



Por eso, el notable aumento de la cantidad de mujeres que ingresan a la educación superior y consiguen graduarse debe ser una buena noticia. Pasamos de graduar unas 80.000 mujeres en 2001 a graduar 258.000 en 2017.



A esa racha positiva, se le une el hecho de que en las áreas de ciencia y tecnología (áreas STEM por siglas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en inglés) pasamos de tener 12.092 graduadas a 40.366 en 2017.



Sin embargo, la población en general también ha crecido. El número de hombres también ha aumentado y aunque debería ser motivo de alegría el saber que más colombianos están graduándose de la educación superior, si se observa la tasa de participación de las mujeres en las áreas STEM en los últimos años, los porcentajes siguen rondado el 30 por ciento. Cumpliendo con la estimación mundial que tiene Unesco, de que 3 por cada 10 personas investigadoras son mujeres. Ir a la nota

En datos: así son las diferencias de género entre los graduados Cifras sobre brecha, participación y otras mediciones sobre el panorama femenino en STEM. Cantidad de graduados general vs STEM

'Las maratonistas': mujeres que siguen en la carrera Historias de vida de ingenieras, científicas y líderes en Colombia que inspiran. https://embed.eltiempo.digital/infografias/2019/08/testimonios/desktop/index.html

