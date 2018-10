'Yo fui una de las 29 millones de 'hackeadas' en Facebook'

El 28 de septiembre se conoció que cerca de 50 millones de perfiles de Facebook habían sido víctimas de una vulneración. Días después, para ser exactos el 13 de octubre, la red social reconoció que fueron al menos 29 millones de cuentas las que sufrieron el ataque cibernético.



Se trataba de un robo masivo de información, que era mucho más grande que el escándalo de Cambridge Analytica, en el que una aplicación de un tercero accedió a los datos de unas 87 millones de cuentas. Esta vez el número de perjudicados fue menor, pero la vulneración provino del propio Facebook y no de un actor externo, ahí radica la gravedad del asunto.

Renata Cabrales Rojas, quien es periodista y administradora del grupo de Facebook Convivencias en Red, que se ocupa de agendar temas entorno a las comunidades digitales y las buenas prácticas en las redes, fue una de esos 29 millones de usuarios a quienes les hackearon su Facebook.



"Terceros accedieron a nuestra dirección de correo electrónico, al número de teléfono y a otros datos que no se especifica ahí. También pudieron acceder a las fotos que tengo de mi hija en mi perfil", relata Cabrales luego de contar cómo fue que Facebook le infomó que su cuenta había estado entre los afectados.



La vulneración se produjo en la función 'ver como' en el perfil, la cual permitía a las personas ver cómo lucía su perfil para otros usuarios.

"Me informaron ayer (casi tres semanas después del ataque) cuando entré a mi perfil, al que no había entrado en las últimas 10 horas, y me salió un aviso en el muro de noticias. 'Actualización sobre el incidente de ciberseguridad', eso fue lo primero que decía", detalla Renata y agrega que con la notificación llegó una serie de información acerca de las consecuencias del ataque en sus datos personales.



“Renata, tenemos una información (…)", dictaba el aviso y a partir de ahí se desplegaban vínculos relacionados sobre temas como qué es la suplantación de identidad, el 'spam' y las posibles estafas de las que podrían ser víctima los usuarios 'hackeados'. Todo estaba hipervinculado para tener un mayor contexto sobre estos asuntos.



"Si no le dijeran eso a uno, para tal vez no generar más escándalo, pues uno no estaría alerta sobre cualquier acción extraña en la cuenta que puede ser a causa del robo de datos", expone Cabrales.



La periodista, además, destaca la pedagogía y honestidad con la que la red social le indicó que estuvo entre los usuarios afectados. "Facebook le está enseñando a la gente a través de las publicaciones que manda de alerta cómo estar prevenido y anticiparse a un posible robo de datos", explica, pero critica el desconocimiento del alcance de los daños: "nunca te van a decir en detalle la gravedad del asunto, por ejemplo, no han logrado establecer al autor del robo".



"Todo esto que hay alrededor de la vulerabilidad de información, por más protección que tenga Facebook, nos lleva a reflexionar sobre el uso que le damos a las redes sociales. Existen muchas ayudas para protegerse, que pueden ir desde usar el sentido común, hasta las herramientas técnicas", concluye.

Consejos para ser 'mas cuidadoso' con su información en las redes

Estar alerta: muchas veces, correos y mensajes sospechosos pueden estar detrás de su información, así que esté alerta frente a la actividad inusual que se presente. Evitar fotos que den 'demasiados' detalles: evalúe lo que comparte y evite lo que pueda indicarle a terceros información sensible como la ubicación de su vivienda o el lugar donde estudian sus hijos. Usar las herramientas: existe una serie de técnicas que le ayudarán a tener mayor seguridad con sus contraseñas y acceso a sus cuentas. Un ejemplo es la verificación de dos pasos con la que cuentan muchas redes sociales. No espere a ser víctima para ser cuidadoso: tener un manejo de sus datos y conocer qué información es la que usted proporciona cuando ingresa a una red social es clave para estar preparado en caso de una vulneración y tener un mayor control de lo que comparte con terceros.

MARÍA PAULINA ARANGO M.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

Twitter: @mariapaulinaar