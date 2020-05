Muere empleado de Amazon y la compañía no se manifiesta

Este jueves se conoció la noticia de que un empleado de uno de los almacenes en Estados Unidos de Amazon falleció a causa del COVID-19, con lo que se elevan a siete las muertes de colaboradores de la empresa a raíz del virus.

La tecnológica se ha visto envuelta en polémicas en los últimos meses porque varios de sus empleados alegan que no están recibiendo los implementos necesarios, ni se están tomando las medidas adecuadas para hacer frente a la pandemia.



Además, Amazon está siendo investigada por los entes de control en Estados Unidos por despidos durante la crisis, según indican medios nacionales, los empleados afectados pertenecen a sindicatos que han visibilizado la falta de controles.



Por el momento la compañía no ha dado a conocer la cantidad de empleados que han sido afectados por el virus o si la cifra de siete fallecidos es correcta, por lo que, este martes, fiscales generales solicitaron a Amazon la información.



Aunque se entiende que revelar la identidad de los infectados puede generar pánico y crear un ambiente dañino a ellos y sus familias, los colaboradores de Amazon se quejan porque la compañía no revela ningún dato relacionado con la cantidad de infectados o en que instalaciones o región están ubicados y solo se limita a enviar alertas que indican “múltiples casos nuevos”.



A raíz de la polémica Tim Bray, quien ejerció el cargo de vicepresidente de Amazon durante cinco años, presentó su renuncia el cuatro de mayo alegando que el rumbo que estaba tomando la compañía y sus acciones frente a la pandemia no están acorde con sus principios.

