Por medio de una carta, el presidente de Telefónica Movistar, Fabián Hernández, reaccionó a las declaraciones de Juan Carlos Archila, presidente de América Móvil sobre la solicitud realizada por Telefónica Movistar y Tigo de crear una red compartida para el 5G enviada a la SIC.

De acuerdo con la misiva, Movistar le manifiesta al ministro TIC, Mauricio Lizcano, su preocupación el ente rector del sector de las TIC "por la información imprecisa de Claro sobre el proyecto de acuerdo de colaboración entre Telefónica Movistar y Tigo con el fin de procurar un ambiente negativo en la opinión pública y calificando el proyecto como 'fusión de dos importantes operadores' o la supuesta 'unión entre Tigo y Movistar', así como exigiendo del Mintic que no se cambien las reglas de juego sobre aspectos como los topes de espectro y las reglas de la subasta", destaca.



De acuerdo con el operador, "esas afirmaciones buscan entorpecer y confundir a las autoridades para afianzar su posición dominante y privilegiada de mercado, frente a la cual, a la fecha, no se han adoptado las medidas que tanto hemos solicitado los demás competidores en el mercado, que incluso han sido extrañadas por entidades como la OCDE y requeridas por la autoridad de competencia misma al regulador sectorial", dicen.



Además pidieron "no tener en cuenta la desinformación para los análisis y procedimiento que tienen a cargo las autoridades sectoriales, así como que ante la situación de dominancia de Claro y que se actúe consecuentemente por parte del regulador en sus análisis y decisiones".

Tigo y Movistar Foto: Archivo EL TIEMPO

Movistar además explicó que la exploración de acuerdos de compartición del uso de las infraestructuras y de la red de acceso deben ser vistas por las autoridades de manera positiva, como una forma de conseguir un mercado dinámico y en competencia, para que los actores actuales puedan mantenerse en el mercado.



Además que de esta forma se puede acelerar la penetración de los servicios y de nuevas tecnologías "y que se puedan acometer aumentos en la cobertura por operadores alternativos diferentes del dominante", dicen.



"El proyecto de red compartida con Tigo, no implica una fusión de los operadores. El esfuerzo en el diseño y estructura del proyecto garantiza que Tigo y Telefónica Movistar sigan compitiendo en todos los mercados, tanto minoristas como mayoristas, manteniendo cada operador su independencia operativa, estratégica, comercial y de negocio", expusieron.



Al final destacan que "los demás operadores distintos al dominante, incluso con participación pública, hemos aportado a la conectividad del país, estamos aumentando nuestras apuestas para seguir conectando a los colombianos con la mejor tecnología y en todo el territorio como es nuestro proyecto de fibra óptica, trabajando de la mano con los ciudadanos y empresas para que la digitalización no deje a nadie atrás o solo tenga como opción un solo operador", apuntan.

Lo que piensan los competidores

De acuerdo con Archila, de cara a la subasta de 5G la empresa tiene dudas sobre qué tipo de cambios en las reglas haya en el país.



"Nos preocupa por ejemplo los topes de espectro, nos preocupan las condiciones en las reglas de la subasta, las leyes de competencia y cómo se hará, no sabemos qué figura aplica acá, cuál es el proceso, no sabemos la condiciones y en el pasado hemos visto lo que ocurre con la competencia, nos preocupa que ese proceso desequilibre el mercado en el país y que baje la inversión", señaló.



El directivo destacó que en Colombia “se deben mantener condiciones igualitarias y equitativas para los pasos que vienen en materia de conectividad, todo enfocado en el beneficio de los colombianos y empresas en el país”.



De otro lado, Ramiro Lafarga, presidente de Wom Colombia, dijo que era importante que haya cooperación entre las empresas, para que especialmente se pueda ser efectivo en inversiones y en compartición de redes.



"Yo creo que eso es algo bueno. Que además sucede en varios países de la región y también pasa a nivel mundial y no nos debería extrañar que suceda acá. Es muy bueno que entre todos podamos compartir recursos para llegar mejor a los clientes. Dicho eso, en este caso en particular, yo espero que se den a conocer las condiciones ya que en el caso de la subasta todavía no están dadas", destacó.

Acá la carta de Movistar a Mintic

