Así logró 'Moovit' posicionarse como una app predilecta de movilidad

Moovit es una compañía israelí conocida por su aplicación de movilidad urbana, la cual ofrece a sus usuarios la planificación de viajes multimodal mediante la combinación de servicios de transporte público, servicios de bicicletas y scooters, uso compartido de automóviles y vehículos de transporte con conductores vinculados a aplicaciones móviles.

Surgió en 2012 como una pequeña ‘startup’ y, con el tiempo, logró entrar al mercado de distintos países —incluido Colombia—. Recientemente Intel Corporation anunció su adquisición por aproximadamente 900 millones de dólares para acelerar su oferta de movilidad en servicios como 'robotaxis', que promete, según estimaciones, ser un mercado de 160.000 millones de dólares para 2030.



Omar Téllez, primer presidente de Moovit y quien hasta hace poco hizo parte de la junta directiva de la compañía, fue pieza clave en ese proceso. Este colombiano, que ahora se desempeña como alto consejero de Tecnologías en la alcaldía de Barranquilla, habló con EL TIEMPO sobre el crecimiento de la aplicación en Colombia, particularmente en Bogotá, y lo que viene luego de su venta en Estados Unidos.



¿Por qué TransMilenio ha sido clave en el crecimiento de Moovit?



La alianza con TransMilenio en 2012 fue la primera de Moovit fuera de Israel. Así, Colombia se convirtió en el primer mercado donde probamos el aplicativo. En ese momento, durante la administración de Gustavo Petro, el gerente de TransMilenio era Fernando Clemente, y él estaba lanzando el SITP. Ese servicio al principio era complicado porque la gente no sabía muy bien qué era, cómo funcionaba ni cómo encajar las rutas. Nosotros logramos articular el sistema.



Ellos quedaron fascinados porque, aunque en Bogotá había un nuevo sistema de transporte, los buses viajaban vacíos. Moovit llegó a proveer información sobre el SITP y la planeación de rutas. De ahí, salimos para Chile con TranSantiago, el sistema de transporte público de Santiago, y nos dimos cuenta de que en Latinoamérica había demanda por un buen servicio de planeación de viajes en transporte público.



A la fecha, ¿cuánta acogida ha tenido Moovit en Colombia?



Moovit tiene más de 800 millones de usuarios y está disponible en 3,100 ciudades en 102 países. En 2015, Colombia representaba alrededor del 4,6 por ciento de usuarios promedio semanales. Hoy, con presencia en Bogotá y Barranquilla, ya representa el 8,7 por ciento.

Esta es la plataforma de Moovit en su aplicación móvil Foto: Archivo Particular

¿A qué atribuyen ustedes esas cifras?



En 2012, Uri Levine, el fundador de Waze —quien, por cierto, le vendió esa aplicación a Google—, me contó que unos tipos en Israel querían montar una compañía que, básicamente, fuera ‘el Waze para el servicio público’. Le encontré sentido porque son más los usuarios que utilizan el transporte público, así que viajé a Tel Aviv y me nombraron presidente de Moovit.



El éxito de Moovit en Colombia es cuestión, por un lado, de haber logrado articular las rutas. Y por otro, de acortar la espera del usuario en una parada sin saber a qué hora va a pasar su bus. Permanecer varios minutos, a veces horas, no solo significa perder tiempo. En países latinoamericano es también un problema de seguridad, por eso las alianzas con el transporte público fueron claves.



América Latina fue trascendental en su crecimiento...



Sí. Moovit encontró en la región un motor de despegue, como Waze en su momento. En Brasil, por ejemplo, nos asociamos con las autoridades y con medios de comunicación para posicionarla como la herramienta de tráfico predilecta. Y en Chile nos entregaron el premio 'Mejor aplicación de movilidad'.



Parece que Waze es importante en ese proceso, ¿por qué?



Para mí siempre es muy importante hacer la analogía con Waze porque hay mucha similitud en ambos procesos. Waze también fue un producto elaborado y probado en Latinoamérica, pero específicamente en Brasil y Chile. Y además, teníamos a Uri en la junta directiva, entonces él nos indicaba cómo debía ir creciendo el aplicativo. Fue un modelo a seguir.



Intel compró recientemente Moovit. Usted fue pieza clave en ese proceso, ¿cómo recibió la compañía la noticia?



Estamos muy contentos. Es un nuevo reto para Moovit porque Intel tiene una visión muy grande de lo que hoy se llama ‘conducción autónoma’ en la cual los usuarios toman el transporte público desde las afueras de la ciudad hasta el centro, por ejemplo, y, una vez se bajan, encuentran carros autónomos. Su visión es que el sistema de transporte debe complementarse y ser multimodal, por eso le apuesta al sector del transporte público.

¿Y cómo funciona la conducción autónoma?



Intel se dio cuenta de que un carro no necesita un conductor sino que, con ayuda de la tecnología adecuada, puede ser lo suficientemente inteligente para conducirse a sí mismo, entonces compró en 2017 'Mobileye', una firma pionera en el desarrollo de tecnologías para la conducción autónoma. Y luego decide comprar Moovit porque ve la posibilidad de integrar al transporte público con la conducción autónoma.



La transacción ya se completó. Hay muchos competidores en el desarrollo de esta ‘conducción sin conductor’, pero la idea es comenzar poco a poco. Por lo pronto, Moovit va a seguir operando con normalidad.



Con la compra de Intel finalizó su historia en Moovit, ¿cuál cree que fue la mayor enseñanza en este proceso? Porque en adelante, de seguro, el aplicativo será un referente, sobre todo para proyectos de emprendedores.



Para ser honestos, nunca pensé que llegaríamos a crecer tanto. Nunca había conocido un grupo de personas tan convencidas de que se puede mejorar un problema tan grande como el del transporte público. Para mí, fue una lección de coraje ante muchas adversidades. Los israelitas le llaman a eso ‘chutzpah’. Después de tanto años, me queda claro que Latinoamérica es una fuente enorme para poder crear empresas de tecnologías enormes, como Waze, WhatsApp y Moovit.

