Los Moonwalkers son unos zapatos que están pensados para utilizar como una extensión del calzado. Solamente será necesario ajustarlos los pies para empezar a caminar de manera más rápida.



Un equipo de ingenieros en robótica desarrollaron los Moonwalkers y crearon una nueva compañía llamada Shift Robotics.



(Puede leer: Perfil de Donald Trump en Twitter no se reactivará aún, según trino de Elon Musk).

Sin embargo el diseño no funciona solo, sino que se debe ajustar con casi cualquier par de zapatos como un accesorio adicional.



Cada uno de los dispositivos funciona con un motor eléctrico de 300 vatios que alimenta un conjunto de ocho ruedas que son similares a unos patines.



Además, tienen una serie de sensores que monitorean la forma de caminar de los usuarios que portan los dispositivos y al mismo tiempo los algoritmos ajustan automáticamente la potencia de los motores.



Esto genera una sincronización en cada pie para aumentar la velocidad al caminar por y luego la disminuye a medida que el usuario camina más rápido o más lento para no causar lesiones.



(Más noticias: Celulares ‘gamer’: ¿cuáles son los mejores y en qué indagar al comprar uno?).



Teniendo en cuenta que la mayoría de las personas caminan entre 2,5 y 4 mph (Millas por hora), con los Moonwalkers la velocidad máxima puede llegar a los de 7 mph, por lo que los Moonwalkers aseguran que pueden aumentar la velocidad al caminar de alguien hasta en un 250 por ciento.

También puede leer:



Resistencia a la digitalización e innovación llevará al fracaso

‘Hay una alta probabilidad que internet colapse y deje de funcionar’

¡No se deje engañar! Conozca los trucos para WhatsApp que son falsos

TECNÓSFERA

Twitter: @TecnosferaET