Pasó una edición más de la mayor cita mundial de las telecomunicaciones, el Mobile World Congress de Barcelona, el Congreso Mundial de Móviles, que siempre sorprende por la gran cantidad de innovaciones y lanzamientos que se roban el show en cada edición.

Además de juguetes de pantallas enrollables, robots y móviles con capacidades de recarga pasmosas y cámaras impresionantes, entre otros, nuevamente las tecnologías avanzadas de redes volvieron a tomarse el protagonismo durante la feria.



Huawei, la gigante tecnológica que lleva pasos de ventaja a otras de Europa y Estados Unidos en este campo, dejó de nuevo una vara muy alta con sus novedades en conectividad inteligente.



Esta vez con un paso más allá en redes móviles con el 5,5G, un escalón arriba del mentado 5G que busca hacerlas más eficientes en su operación y con menor consumo energético.

(Además: Telefónica Hispam presentó alianzas para impulsar la conectividad de la región).

Las redes 5,5G poseen diez veces más velocidad (de 1 a 10 GBps) y son capaces de acopiar de diez millones a 100 millones de sensores en una misma cobertura, ideal para soluciones IoT (internet de las cosas), en arquitecturas de industrias 4.0 o de ciudades inteligentes, entre otros.



¿Y Colombia? No tenemos 5G aún. Luego de varios gobiernos que decidieron archivar los procesos de licitación de espectro, cuando en alguna época fuimos un país de avanzada en ese aspecto, hoy vivimos una lastimosa situación como una de las naciones más atrasadas en 5G en Latinoamérica.

(Además: Los cambios que trae el Plan Nacional de Desarrollo al sector TIC).

Ya son varios los que tienen redes 5G comerciales, activas. Y son varios también los que se aprestan a anunciar sus licitaciones de espectro para 5G. No podemos demorarnos más.



Los inversionistas que acá pueden implementar el 5G (Claro, Movistar, Tigo, Wom, etc.) son los mismos que están en otros países. Su chequera no es infinita y tampoco exclusiva para un país u otro.



‘El que primero se arrodille primero se confiesa’.

La ministra de las TIC, Sandra Urrutia. Foto: Andrés Morales. MinTIC

Afortunadamente, las indicaciones desde la Presidencia actual de Colombia, como del Ministerio de las TIC, es acelerar hacia el 5G. Ya tenemos empresas interesadas y que han escrito su intención de participar en una subasta.



Ahora sigue formalizar dichas intenciones, estructurar la operación y que en el tercer trimestre de este año tengamos, por fin, la subasta de 5G en Colombia.



Quien se oponga a la llegada del 5G a Colombia, o se atreva a decir que nuestro país “no necesita aún 5G” estará atentando contra del desarrollo socioeconómico de todo un país.

