Se cancela el Mobile World Congress por culpa del coronavirus

El consejo de la Asociación GSM (GSM), entidad que organiza el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, decidió, tras su reunión extraordinaria de este miércoles, cancelar el evento tecnológico que se celebraría entre el 24 y el 27 de febrero en la capital catalana.



El anuncio se realiza tras una reunión que empezó a las 2 de la tarde (hora española) y que duró casi seis horas, en la que han participado los 26 representantes de las principales operadoras de telecomunicaciones de todo el mundo que forman el órgano de gobierno de la GSMA.

La gran oleada de anuncios de grandes empresas tecnológicas participantes de no asistir al evento por temor al coronavirus llevó a la GSMA a adoptar esta decisión de urgencia, aún cuando las autoridades locales señalan que no existe ningún riesgo sanitario que ponga en peligro a los asistentes al congreso.



Entre las ausencias estaban las de las estadounidenses Amazon, Intel, AT&T, Sprint, Facebook y Mcafee; Vivo, LG, TCL o HMD y los de redes Nokia y Ericsson, así también como NVidia y Sony. Pero el anuncio de los operadores europeos: Deutsche Telekom, Orange y BT fue uno de los detonantes de la decisión.



En cuanto a consecuencias económicas, solo el coste para los participantes asciende a 500 millones de dólares y ya se abre una larga batalla legal para definir quién debe hacerse cargo de estos gastos, si las empresas participantes o la GSMA.



Esto porque los seguros no cubren epidemias.

