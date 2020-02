El Mobile World Congress estaría peligrando por culpa del coronavirus

Todo indica que el Mobile World Congress 2020 estaría pendiendo de un hilo. Los diferentes anuncios de gigantes tecnológicas de no asistir al evento como - Amazon, LG, Ericcson, Nvidia, Gigaset, NTT Docomo e Intel-, por la alerta del coronavirus (Ya nombrado por la OMS como Covid-19), tienen en jaque a la Asociación GSM (GSMA), organizadora del evento, quienes se reunirán este viernes para decidir si se suspende el evento.



Al igual que estas firmas que ya manifestaron su decisión, no se descarta que otras importantes empresas tomen medidas similares en las próximas horas.

Aunque la GSMA ha llamado a la calma y, según algunos medios internacionales, la reunión ya estaba convocada y se trata de un encuentro ordinario que mantiene el equipo directivo en todas las ediciones una semana antes de la celebración del MWC, el cual inicia el próximo 24 de febrero.



Otros conocedores del sector dicen que la crisis es seria y que la organización se reunirá de forma extraordinaria este viernes para analizar la viabilidad del evento y tomar una decisión.

Además de las marcas que no asistirán de forma completa, algunas como Samsung o TCL decidieron enviar un número de personas menor. Xiaomi, por su parte, dijo que no permitirá que colaboradores, que no puedan comprobar que llevan más de 14 días fuera de China, asistan al evento.



Y no son los únicos en analizar la situación, pues los grandes operadores móviles también están teniendo reuniones para analizar los riesgos.



En el consejo de la GSMA están presentes representantes de las grandes compañías tecnológicas y operadores, encabezados por Stéphane Richard, CEO de Orange.



Desde esta asociación, se anunció el pasado domingo una serie de medidas para "tranquilizar a los asistentes y expositores". Medidas como "no permitir el acceso a viajeros de Hubei" ni a personas que "hayan estado en China hace menos de 14 días". Según autoridades sanitarias de Cataluña (España), el problema "se está sobredimensionando".

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET