En vivo: Twitter y Facebook rinden cuentas ante Congreso de EE. UU.

La audiencia en conjunto del CEO de Twitter, Jack Dorsey, y la COO de Facebook, Sheryl Sandberg, abordará las medidas que han tomado como plataformas para evitar que sus herramientas sean utilizadas con fines de manipulación electoral desde el extranjero, un tema que es investigado por el Comité de Inteligencia del Senado. La audiencia inició a las 9:30 a.m. ET ( 8:30 a.m. hora colombiana).

A continuación, siga el minuto a minuto de la audiencia:

8:30 a.m. Arranca la transmisión de la audiencia pública Shery Sandberg, COO de Facebook, y Jack Dorsey, CEO de Twitter, asisten ante el Comité de Inteligencia del Senado en EE. UU. Richard Burr, presidente del Comité, inicia el evento formalmente.



whatsapp 8:37 a.m. Discurso del presidente del Comité de Inteligencia El congresista reconoce que tanto Twitter como Facebook han actuado para evitar ataques a la democracia, pero que las redes no pueden ignorar su responsabilidad con la seguridad de los usuarios y los países.



whatsapp 8:52 a.m. Sheryl Sandberg inicia su declaración. La jefa de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, habla sobre la importancia de la libertad y la justicia para los procesos electorales. "Todos debemos proteger nuestros procesos democráticos. Eso incluye a Facebook", aseguró.



whatsapp 9: 12 a.m. Derecho a saber si se habla o no con un 'bot' Mark Warner: Existen miles de cuentas robóticas en sus cuentas, ¿cree que los usuarios de twitter deberían tener el derecho a saber si hablar o no con un robot?



whatsapp 9:17 a.m. Datos privados Mark Warner: Muchos usuarios no conocen el valor de su información. ¿Cree que existen detalles de los usuarios que no deberían ser entregados aún cuando se cuente con su consentimiento?



whatsapp 9:22 a.m. Diferencias entre usuarios de EE. UU. Jim Risch: ¿hacen una distinción particular entre usuarios según si son o no de EE. UU.?



whatsapp 9:35 a.m. Uso de redes para difundir engaños Ron Wyden: ¿Hay evidencia de que Irán, Rusia o sus agencias han usado sus plataformas para difundir engaños?



Jack Dorsey: Tenemos envidencia de esfuerzos coordinados que buscan ampliar engaños por lo que es posible que estén relacionados a agencias específicas.



whatsapp 9:40 a.m. Valores democráticos en la operación de las plataformas Marco Rubio: ¿Aplican sus principios de democracia y protección de lo que definen como sus valores democráticos en todo el mundo?



Sheryl Sandberg: Aplicamos nuestros principios en todo el mundo. Usted menciona algunos ejemplos como Vietnam, donde no tenemos servicio.



Marco Rubio: ¿Cederían a sus principios con tal de poder operar en países con otras condiciones?



whatsapp 9:48 a.m. Aprendizajes de 2016 Martin Heinrich: ¿Qué han aprendido desde 2016 frente al rol de sus plataformas también en otros escenarios electorales?



Sheryl Sandberg: Hemos aprendido mucho y continuaremos aprendiendo. Nuestros adversarios también evolucionan. Creo que ahora somos más capaces de conectar puntos para identificar nuevas vulnerabilidades y actuar.



whatsapp 10:02 a.m. Se retoma la sesión La senadora Susan Collins retoma las preguntas y cuestiona a los ejecutivos sobre qué hacen para notificar a los seguidores de cuentas vinculadas a prácticas de desinformación.



whatsapp 10:04 a.m. Notificación a usuarios Susan Collins: esto es crítico para que las personas sepan si han recibido mensajes de una cuenta vinculada a Rusia con el objetivo de influir en las elecciones.



whatsapp 10:06 a.m. Notificación a líderes víctimas de campañas en su contra Susan Collins: debemos hablar de victimas inocentes del engaño que buscaba minar la confianza ciudadana en sus líderes. Entre esos ataques, algunos se dirigieron a mí. ¿Por qué no se nos informó de que habíamos sigo segmentados?



Noticia en desarrollo...