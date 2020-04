Ministra de las TIC defiende el resultado de la licitación del .CO

La adjudicación del dominio nacional .CO, la codiciada extensión digital de nombres de internet asignada a Colombia, sigue en medio de polémicas. Tras la audiencia de licitación, que otorgó el contrato a .CO Internet SAS, el contrincante DotCo instauró una tutela en la que pide que se revoque la adjudicación.

Ayer, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de investigación frente al proceso, en cabeza de Luisa Trujillo, secretaria general del MinTIC.

En medio de los reclamos, Sylvia Constaín, Ministra de TIC, le dijo a EL TIEMPO que están dispuestos a resolver todas las dudas y que el error no existe, por lo que se espera que el contrato pueda seguir su curso.

¿Cómo reacciona frente a la tutela que pide parar la adjudicación?

Estamos listos para contestar las preguntas que puedan surgir. Estamos preparados para explicar con transparencia de donde vienen las decisiones.

DotCo reclama un error en el debido proceso, por cálculos ¿fue así?

No. El Ministerio aplicó la metodología de los pliegos. Hicimos 3 pruebas de audiencias antes en las que hubo la oportunidad para realizar todas las preguntas. Los pliegos de condiciones muestran una formula que le debe dar un numero y el final de ese numero no debe tener decimales, se debe redondear, pero nunca habla de un doble redondeo.



Para definir el límite inferior se multiplica las ofertas de los participantes: 19*36/2 = X y esa X se multiplica por el 70%. El resultado de la operación se da como un número redondeado. No se habla de un redondeo algo en la mitad. Lo bonito de la matemática es que es clara y hay reglas básicas para estas operaciones que son muy claras.

Nos sorprende porque el mismo representante de DotCo al final agradeció la transparencia y el profesionalismo.



Entiendo que son negocios de millones, y que la gente tiene el derecho de creativamente interpretar algo que los beneficie, pero la única obligación como funcionarios públicos es aplicar la reglas. Es claro que quien ganó le ofrece al gobierno el 81% y los que alegan el 64%.

¿Cómo ve ese paso del 6% al 81% de ingresos brutos?

Esto es una reafirmación de que el camino que tomamos, de hacer una licitación y no una extensión al contrato, fue el el correcto. Este es un sector que ha cambiado mucho y las condiciones del nuevo contrato serán mucho mejores que el anterior.



El .CO es un activo de todos los colombianos con lo que estamos muy satisfechos pues ese 81% se verá en un beneficio tangible de la calidad de vida. Esos recursos están destinados a apoyar los programas de capacitación y conectividad que permiten a niños en la ruralidad aprender a programar y muchas más iniciativas.



También es un reconocimiento muy importante a un activo, que es distinto a muchos dominios de país y tenemos una gran oportunidad de crecimiento.

La propuesta de .CO Internet fue confidencial... ¿qué prometieron para estos 5 años?

El contrato prevé incentivos para que el operador haga crecer el dominio y ellos han expresado su interés por expandirlo. Hay que partir del hecho que son empresas serias con reputación que deben mantener y que han mostrado su experiencia en el mercado.



Otra de las ventajas del nuevo contrato es que hay mayores funciones para el Ministerio. Colombia va a asumir un liderazgo en la gobernanza de internet a través de Icann (organización que administra los nombres de dominio), con un seguimiento mas preciso y con un esquema fiduciario.

¿Cómo va el proceso de adjudicación?

Los procesos van al tiempo como deben ir. Esto tiene unos pasos y estamos analizando polizas y elementos necesarios para culminar. Pero la meta es que el 27 de abril se pueda firmar el contrato y entregarle al país el resultado más estructurado y completo.



Tenemos unos cronogramas y respondimos a la tutela con la tranquilidad de saber cuál fue el proceso. Estamos poniendo por delante el interés de los colombianos siendo muy estrictos en el cumplimiento de las reglas del proceso.

¿El Ministerio sabía de las intenciones de GoDaddy de comprar Neustar antes de la adjudicación?

No sabíamos de ese tema. Lo supimos por una comunicación que nos llegó. Pero este es un sector dinámico, global, donde los negocios van a seguir evolucionando.

Hay sectores que temen problemas de competencia por el tamaño de GoDaddy...

Yo resalto lo importante que es la nueva estructura. Aunque la función de competencia es de la Superintendencia de Industria y Comercio, el rol del Ministerio va a ser más activo y el país saldrá fortalecido del proceso.



Este esfuerzo por un equipo interno del Ministerio con una expertiencia en gobernanza de internet será muy positivo.

¿Cuál es la proyección de ganancia para los próximo cinco años gracias al .CO?

No quiero comprometerme con una cifra, pero si nada cambiara, si no hubiera más registros -que sí los esperamos- se podría decir que si en los últimos 10 años se recibieron 41.000 millones de pesos con el 6 -7% al pasar al 81% hablamos de cifras por encima de 110.000 millones al año. Claro, esto esta sujeto a variables como el numero de dominios o la tasa de cambio.

El nuevo administrador tiene un proceso de demanda contra el Estado precisamente por esta licitación. ¿Neustar ha hablado de retirar sus pretensiones?

Uno creería que el resultado del proceso es positivo y muestra que la licitación era la mejor opción. Sin embargo, ese es un tema que maneja la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Nuestra tarea es que el activo está produciendo para el bien de todos los colombianos.

¿Cuándo entra en vigencia el nuevo contrato, teniendo en cuenta que la transición es con el mismo operador?

Un logro del contrato actual fue la adenda de la transición, que otorga un plazo para cumplir con condiciones técnicas, manteniendo seguridad y estabilidad. Ese plazo se estableció sin saber si el nuevo administrador sería uno nuevo o si sería Neustar que pudo participar en igualdad de condiciones.



Como Colombia tomará un papel más activo, ese tiempo de transición es necesario para poder crear los equipos y realizar las tareas que nos permitirán cumplir con las nuevas tareas.



Estamos trabajando y hemos estado en contacto con las entidades (como Icann) para adelantar los procesos. Igual tan pronto estén las medidas, se podría empezar el nuevo modelo.

