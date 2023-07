El ministro de las TIC, Mauricio Lizcano radicó en la Secretaría General de la Cámara de Representantes el proyecto de ley 023 de 2023, bajo el cual se creará la Agencia Nacional de la Seguridad Digital y de asuntos espaciales.



El ministro Lizcano señaló que la agencia será una entidad adscrita a la Presidencia de la República, y garantizará en todo momento los derechos al habeas Data, la intimidad y la privacidad.



Solamente el año pasado Colombia recibió cerca de 20.000 millones de intentos de ciberataques. Las modalidades más comunes de delitos cibernéticos fueron suplantación de identidad, estafa de pagos en línea y código o software malicioso.



“El país no cuenta con un marco regulatorio que establezca las condiciones básicas para el desarrollo del sector espacial perdiendo la oportunidad de desarrollar capacidades propias que contribuyan a la autonomía tecnológica que propenda por incrementar la productividad del país, así como resolver aspectos como, gestión de riesgos, acción climática, deforestación y comunicaciones en zonas apartadas, a eso nos ayudará esta entidad “ dijo el ministro



A su turno el consejero de Transformación Digital, Saúl Kattan explicó que es que esta manera que el país puede resolver propios desafíos, crecer económica y socialmente, y garantizarles los derechos a los ciudadanos.



La Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales será un organismo de carácter técnico, especializado, que tendrá como objeto planificar, articular y gestionar los riesgos de seguridad digital en Colombia, con el objetivo de prevenir amenazas internas o externas contra el ecosistema.



También trabajará por fortalecer la confianza y seguridad de todas las partes interesadas en el ámbito digital, y establecer la gobernanza e institucionalidad de una política Espacial.



“La mayoría de las decisiones de política pública se toman desde el espacio. Hoy América Latina y Colombia está llena de satélites que giran todo el día, necesitamos ser protagonistas en el mundo de lo que suceda en el espacio. Este es un paso muy importante en el desarrollo y en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro”, manifestó Lizcano.



En el proyecto radicado se definió que, para garantizar los derechos de hábeas data, intimidad y privacidad; la entidad no tendrá competencias de Policía judicial, será descentralizada, del orden nacional de naturaleza especial y con régimen jurídico. Esto último quiere decir que los actos emitidos serán de derecho público.



De ser aceptada la creación de la Agencia, luego del respectivo trámite legislativo, el Gobierno Nacional, a través de la consejería de Transformación Digital, o quien haga sus veces, procederá a adoptar la estructura y la planta de personal, dentro de los seis meses siguientes.

LAURA LESMES DÍAZ

REDACCIÓN TECNOLOGÍA

