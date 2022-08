Las polémicas que rodean el nombramiento de Mery Gutiérrez en el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones se mantienen y han dejado a la cartera en vilo y también al sector que mueve un presupuesto de más de 2,5 billones de pesos.

Si bien se esperaba que el presidente Gustavo Petro completara su gabinete, diez días después de la llegada a la Casa de Nariño eso no será posible, pues la designada ministra de las TIC, Mery Janeth Gutiérrez no ha sido citada a la posesión de los ministros que aún faltan, incluso algunos partidos políticos dan por hecho que no llegará al puesto que dejó Carmen Ligia Valderrama.



El problema es que la abogada especialista en nuevas tecnologías de la información, cercana a Hollman Morris, era la accionista mayoritaria de Programar Televisión, compañía que tiene demandada a la cartera de las TIC, que la misma Gutiérrez pasaría a dirigir, luego de las denuncias de este diario sobre una posible inhabilidad, la propia Gutiérrez radicó un acta en la Cámara de Comercio en la que renunciaba como representante legal de la empresa en julio pasado.



Además renunció a cualquier derecho litigioso del pleito contra la cartera que iba a asumir; y después al 37 por ciento de las acciones.



El inconveniente y aparente conflicto de intereses ha escalado tanto que el pasado 11 de agosto, Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), dijo que no tenía mayor detalle sobre el freno del nombramiento, pues aseguró que el presidente Petro estaba evaluando la conveniencia del nombramiento.



A eso se sumó que el mismo partido de U que propuso a Gutiérrez al inició envió otras hojas de vida para el cargo entre ellas: Galé Mallol, Isabel de Ávila y Alexandra Falla.



Gutiérrez se ha encargado de replicar mensaje de apoyo a su nombramiento en su cuenta de Twitter, además ha argumentado que le faltaba el diploma de bachiller para la posesión al cargo.



Otro inconveniente en contra de la Gutiérrez, es que de acuerdo con Daniel Coronell, la ministra designada habría suscrito la cesión del 20 por ciento de las acciones que tiene en Programar Televisión S.A., conforme al compromiso adquirido en el documento denominado “acuerdo interno de accionistas”, pero no existe un documento de venta de las mismas.



Además está demanda por ursupación de bienes y si bien en julio de 2021, el Juzgado 81 Civil Municipal ordenó la restitución del mismo, el edificio en cuestión ya fue demolido.

Facebook Twitter Linkedin

Esta es la participación accionaria de Mery Gutiérrez, la nueva Mintic, en Programar Televisión. Foto: EL TIEMPO

Y ¿el sector?

Distintos líderes del sector han dejado claro la responsabilidad y necesidad de un líder en esa cartera.



Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil, afirmó que se requiere de una decisión por parte del presidente sobre el nombramiento.



"Nosotros como industria manifestamos nuestra disposición para trabajar con el gobierno y con la persona que el presidente designe en el ministerio en aras de cumplir con los objetivos del cierre de la brecha digital, de garantizar las inversiones de la industria en Colombia y de mejorar la calidad y cobertura en el país", dijo Hoyos.



Para el directivo sin importar quien esté en el cargo, los gremios están comprometidos con el país, " es nuestra voluntad trabajar con el Gobierno, ojalá, puedan resolver muy pronto el nombramiento, pues es sector le aporta al crecimiento del país y representa más del 4 por ciento del PIB e invierte más de 6 billones de pesos al año debe tener una cabeza en el ministerio no solo para cumplir sino para avanzar en las necesidades de los colombianos. Depende del presidente Petro, esperamos sea pronto para que el sector tenga claridad y diálogo" apuntó.



A su turno, José Daniel López, director ejecutivo de Alianza In, el gremio de las aplicaciones apuntó que se espera que se designe un ministro o ministra con capacidad de dialogo y de escucha además de un liderazgo político para llevar al ecosistema a un nuevo nivel.



"En el tema de las plataformas y la economía colaborativa hablamos de 0,3 por ciento del PIB más de 150.000 familias generando ingresos en estas actividades y confiamos que quien llegue a esta cartera tenga en cuenta el valor social, transformador y la relevancia del sector que debe liderar", apuntó.



Desde la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (Ccce), María Fernanda Quiñones, presidente ejecutiva, señaló que los retos que la nueva ministra tendrá están en impulsar la competitividad en el país y desarrollar metas ambiciosas en conectividad, innovación y adopción tecnológica.



Además apuntaron que es sumamente preocupante la no definición de la cabeza de esta cartera ya que es uno de los principales interlocutores de la CCCE, principalmente para el desarrollo de la economía digital del país.



Asimismo, otro de los retos que destacó Quiñones es que el país deberá contar con una verdadera articulación de políticas de Estado, “encaminadas a fomentar un crecimiento en la adopción de tecnologías, tanto maduras como emergentes”, agregó.



"No obstante, el comercio electrónico es una industria que une a varios sectores por lo cual el trabajo conjunto con el Gobierno Nacional se da con diferentes carteras como el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Hacienda y la DIAN, entre otros, con quienes ya hemos entablado conversaciones priorizando temas que permitan el crecimiento del sector y de todo el país", establecieron.



Ximena Duque, presidente ejecutiva de Fedesoft, explicó que a pesar de que la industria TI en el país ha presentado importantes avances, uno de los principales retos es potenciar la educación Stem (en inglés Science, Technology, Engineering and Mathematics), el bilingüismo y la conectividad.



"Es necesario estructurar y ejecutar un plan nacional de conectividad que integre las diversas tecnologías disponibles tales como la fibra óptica, los satélites, los espacios en blanco del espectro de televisión, la telefonía celular, entre otras”, apuntó Duque.



Por su parte, Alberto Samuel Yohai, presidente la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (Ccit), manifestó que el principal reto de la nueva ministra TIC se enfoca “en generar un ambiente óptimo para la inversión masiva hacia el sector. Sin duda, esto puede girar en torno a que por fin podamos contar con redes comerciales 5G en Colombia”, agregó Yohai.



Además el presidente de la Ccit precisó que desde la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones están “completamente listos y dispuestos para colaborar con la ministra y su equipo”.

Más noticias

Así eligieron a la mintic Mery Gutiérrez y así se ha frenado su posesión

Mery Gutiérrez será la nueva MinTIC