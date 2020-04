Mintic negó la solicitud de revocatoria de DotCo por el dominio .CO

El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) rechazó una solicitud de revocatoria presentada por el consorcio DotCo, posterior a la audiencia de adjudicación del dominio .CO, en el que hablaban de un error procesal en el que se habría favorecido a .CO Internet SAS, actual operador del dominio y quien se quedó con el contrato de operación por cinco años más.

El Mintic reiteró que "en el proceso de adjudicación se aplicaron estrictamente los criterios de cálculo de evaluación de las ofertas, tal y como aparecían en el Pliego de Condiciones, y que la herramienta utilizada para dicho cálculo (hoja de Excel) fue pública durante la audiencia y fue la misma que se utilizó en los simulacros en los que participaron los proponentes".

Además, el ministerio agregó que, ante las diferentes comunicaciones de prensa emitidas por el Consorcio en mención, aclara a la ciudadanía que siguiendo los lineamientos indicados en el Pliego de Condiciones, la fórmula a aplicar para el límite inferior, el cual quedó estipulado en 19 por ciento, es la contenida en el literal a) del numeral 9.9.2.1.

"El resultado de esa fórmula es el único que se redondea. Toda propuesta es válida cuando el valor de su propuesta es mayor o igual a este límite". El cual fue el caso de .CO Internet SAS el cual presentó una oferta del 19 por ciento de participación.



Por otro lado, el Mintic aclara también que solo se debía realizar un redondeo y no dos como lo sugiere el consorcio DotCO.

Por otro lado, puntualizan en el que el procedimiento realizado en la audiencia incluyó una hoja en Excel formulada por el Mintic con anterioridad, y que fue pública durante la audiencia. Así mismo, se aclara que la misma fue utilizada varias veces en las tres simulaciones que se hicieron al proceso, que contó con la participación de los dos proponentes.

El resultado de esta operación al ser redondeado arrojó un resultado de 19 que es igual a

la propuesta económica de .CO Internet SAS FACEBOOK

TWITTER

"El cálculo de la media aritmética que arrojaron las propuestas económicas de los dos

proponentes dio un valor de 27.5, el cual se presenta con decimales (No se redondea).

Ese valor fue posteriormente multiplicado por el 70 % para obtener el límite inferior. El

resultado de esta operación al ser redondeado arrojó un resultado de 19 que es igual a

la propuesta económica de .CO Internet SAS", enfatiza el ministerio.



En otro sentido y con el proceso continuando de forma regular, el Mintic expidió la resolución 649 de 2020 mediante la cual se adjudica el proceso de selección de "licitación pública No. MTIC-LP-01-2019, que tiene como objeto la selección del

contratista que tendrá a su cargo la ejecución del Contrato de Operación del Registro del dominio de internet de Colombia (ccTLD .CO), al proponente .CO INTERNET S.A.S".



.CO Internet SAS, venía teniendo la responsabilidad de la promoción desde 2010 y continuará por cinco años más en la administración y gestión técnica del dominio.



Entre los cambios más importantes en el contrato está el porcentaje que percibirá el país por la administración del dominio será del 81 por ciento, un valor ampliamente superior al que recibía en el modelo de concesión anterior, que estaba entre un 6 y 7 por ciento.

Ahora, según lo establecido en el numeral 10.5 del Pliego de Condiciones, el Contrato de Operación se tendrá que suscribir dentro de un plazo máximo de 15 días hábiles contados desde la notificación de la Adjudicación.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET