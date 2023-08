Han pasado casi tres meses desde que Mauricio Lizcano tomó las riendas de la cartera de las comunicaciones del país. Ahora de cara al reto de conectividad para lograr un esperado 80 por ciento del país con acceso a internet hace un balance del sector, pensando también en la subasta de las redes de quinta generación 5G y las iniciativas legislativas que está impulsando en el congreso.



(Lea también: Redes 5G en Colombia: arrancó en firme proceso de licitación por parte de Mintic)

¿Qué viene con el proyecto de ley de la agencia de ciberseguridad?

Lo primero es que estamos ante una amenaza mundial que son los ataques a la seguridad informática. Si la política pública del Gobierno es transformar digitalmente al país y queremos de verdad desarrollar los ecosistemas de innovación y toda la política pública en tecnología, pues este ecosistema tiene que ser seguro, sin seguridad digital, pues no hay transformación digital.



En cifras, el año pasado tuvimos 20.000 millones de ataques, crecimos un 85 por ciento entre ataques entre el 2022 y el 2023. El año pasado tuvimos 119.000 denuncias de personas naturales donde les hacen phishing es decir que les roban sus datos, los suplantan, les roban las cuentas o plata.



Tenemos ataques permanentes a empresas del Estado y privadas. Y por supuesto estamos ante un mundo en el que los ataques de los ataques a la seguridad informática son diarios permanentes, el no tener una política pública no nos permiten ingresar el ecosistema y ponemos en riesgo la seguridad del país, la viabilidad económica de las empresas y la tranquilidad de los ciudadanos.



(Le puede interesar: Las lecciones que busca Colombia de la experiencia de Brasil en 5G)

¿Cómo hace parte la empresa privada en esto?

Lo que ha pasado con el sector de salud es una muestra de lo que ha pasado en el país, pues le ha pasado también a organizaciones públicas como el invima. La empresa privada reclama todos los días y los ciudadanos le piden al Estado respuestas a los ataques en ciberseguridad.



Es el Estado el que tienen que crear protocolos, tener arquitecturas empresariales, crear capacitación, formación, centros de operación contra los ciberataques, tener escuelas de ataques controlados para ver dónde están las debilidades.



Yo, por el contrario, creo que la industria y lo he escuchado de todas partes y las empresas es que están necesitadas de que Colombia cree una política pública contra la ciberseguridad y eso es no solo una necesidad de todos, sino que ya es una realidad.



Si aprueban este proyecto de ley, igual desde el ministerio estamos trabajando todos los días, tenemos una política pública y queremos volvernos una potencia mundial en ciberseguridad.

¿En que más está trabajando este ministerio, ya que hay un buen avance en 5G?

Si estamos trabajando en 5G, que es la posibilidad de llegar a la quinta generación de redes, es más velocidad en datos, más calidad poder usar aplicaciones, es un gran avance para empresas importantes como el tema de la salud, la logística en los puertos, la manufactura, poder hacer temas en el metaverso, todo eso nos lo dará 5G.



Esa subasta de 5G, ya está planeada, se va a adjudicar el 20 de diciembre y estamos trabajando en toda una logística; los primeros pliegos de esa subasta salieron los primeros días de agosto. Los segundos van a estar el primero de septiembre y el 17 de octubre tendremos los pliegos definitivos. Además, entre los proyectos está la renovación del espectro.



(Lea además: No solo es para celulares: estas son las ventajas del 5G para las empresas)

Facebook Twitter Linkedin

Mauricio Lizcano, ministro de las TIC Foto: MinTIC

Ya tienen estimado ¿cuánto van a recaudar con la subasta?

Sí lo tenemos trabajado, tenemos un precio de reserva, pero obviamente no podemos anunciarlo porque solo hasta septiembre se conocerá, esto tiene que ser todo muy transparente, quién trabaja sobre el precio de reserva es la Agencia Nacional del Espectro, que es quien tienes que tiene que poner un precio sobre este recurso y valorarlo.

¿Cómo van los compromisos de los centros digitales?

Esa subasta de 5G, ya está planeada, se va a adjudicar el 20 de diciembre y estamos trabajando en toda una logística FACEBOOK

TWITTER

En los centros digitales vamos bien, llevamos el 85 por ciento en la parte del contrato que tiene que ver con Claro, ya vamos más o menos en el 67 por ciento, y el lado de ETB va bien.



Como todo proyecto tiene algunas dificultades. Nosotros contratamos 14.000 centros digitales, que 5.979 están en fase de operación, 5.686 están en fase de instalación, 2.392 están en fase de planeación y de los 5.979 están en fase de operación 4.424 que entraron en servicio entre diciembre del 2022 y junio del 2023. Por eso decimos que casi todo esto es gracias a las gestiones realizadas por el Gobierno del cambio.



Ese es un proyecto que logramos rescatar ya que en el Gobierno pasado se robaron 70.000 millones y que fuera de eso dejaron un gran desorden. Ya lo estamos enderezando y el proyecto va bien.

¿Qué ha pasado con la reglamentación de las plataformas de movilidad y de domicilios?

Ese es un tema complejo, nosotros no regulamos realmente plataformas porque aquí hay un concepto de una ley de neutralidad de red.



Lo que hay que hacer es una concertación con los transportadores y con el ministerio de Transporte para ver cómo o qué requisitos tendrían que tener los conductores que trabajan para estas aplicaciones.



Queremos que se cumplan las leyes de transporte, que todo mundo esté en una misma posibilidad como ocurre con los transportadores, digamos formales o digamos los transportadores tradicionales.



Y en la reglamentación en el caso del trabajo digital, esto es competencia del Ministerio del Trabajo.



Ya en la regulación laboral como tal, la competencia está, pero pues primero esto va al Congreso, pero obviamente quien regula y toma ese tipo de decisiones o sanciona, verifica y supervisa el Ministerio del Trabajo.

¿Cómo va el sector?

Este es un sector muy importante para la economía, no tiene la rentabilidad boyante de antes porque la competencia es feroz.



Los precios han bajado y la rentabilidad de las empresas, es un sector que cada vez pierde más espacio de mercado en voz y que cada vez se concentra más en datos.



Es un mercado que, por supuesto, requiere inversiones permanente, estamos tratando de mantenerlo competitivo, de mantenerlo sano y, sobre todo, que haya competencia y calidad para los usuarios.



Nosotros no trabajamos para las empresas, sino que trabajamos para los usuarios.



Tenemos cambios importantes como la ley de portabilidad y buscamos que la Comisión de Regulación de Comunicaciones siga en su trabajo para hacer un sector competitivo.



Se han facilitado las cosas en dónde se han visto las alteraciones, estamos como ministerio de acuerdo con casi todo lo que la CRC ha sacado al respecto, quizás nos preocupa un poco lo de las moras, pero seguimos trabajando de la mano de ellos que son los reguladores, para seguir siendo competitivos.

¿Cómo han trabajado en los objetivos del Ministerio?

Estamos en tres temas, uno tiene que ver conectividad que busca pasar del 60 por ciento del país conectado al 85 por ciento y ahí vamos muy bien, por ejemplo con Internexa ya firmamos el acuerdo marco para conectar el Pacífico, La Guajira y el Amazonas.



En la renovación del espectro estamos sacando las obligaciones de hacer para destrabar 1,8 billones de pesos de lo que los operadores tienen pendiente porque el Gobierno nunca les dijo donde tenían que poner las antenas y mucho menos les dio la regulación. Así que el primero de septiembre vamos a hacer un gran anuncio para conectar el país a través de antenas.



El otro objetivo está en los ecosistemas de innovación, donde estamos trabajando el Gobierno, la empresa privada y los emprendedores, el crédito popular, el capital de riesgo y las universidades para lograr en todos los departamentos y en todas las regiones potencializar las empresas digitales y las empresas de base tecnológica. Ese es el programa potencia que vamos a lanzar en un mes.



El tercero es la educación digital, ya firmamos un convenio con el Sena por 300.000 millones, 100.000 a partir del próximo año, para formar estudiantes de octavo, noveno y décimo en el país.



Firmaremos un convenio más con el British Council para Coding for kids y así enseñar código y programación a niños de primaria. Vamos a empezar en 600 colegios a partir del próximo año. Tenemos también cosas muy ambiciosas en educación virtual y un proyecto muy importante de Bootcamps para el próximo año, formar 100.00 jóvenes en el país.



LAURA V. LESMES DÍAZ

REDACCIÓN TECNOLOGÍA

En X: @TecnosferaET

Más noticias