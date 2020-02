En marzo se conocerán proyectos piloto de 5G: Mintic

Sylvia Constaín, ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), afirmó en una entrevista con EL TIEMPO que abrió una procedimiento administrativo para decidir si acepta la solicitud de renuncia de Partners al bloque de 10 MHz en la frecuencia de los 2.500 MHz.



Constaín además habló sobre las pruebas piloto del 5G en el país y aseguró que para finales de marzo se iniciarán. Asimismo, dijo que el plan 5G prevé una asignación para finales de este año o inicios del próximo.

La subasta del espectro radioeléctrico es importante porque a través de esta 3.658 localidades en zonas rurales se verán beneficiadas con una mejor calidad en la señal de las redes telefónicas y mayor conectividad tecnológica.

¿Qué ocurrió en la subasta que llevó a Partners a solicitar la renuncia a uno de los bloques?

Lo que puedo decir es que recibimos una solicitud de uno de los operadores para renunciar a un bloque de 10 MHz en la banda de 2.500 de la segunda secuencia de la subasta. Y ayer abrimos un proceso administrativo en el que garantizamos el debido proceso y aplicamos el marco jurídico que nos rige para esta subasta.

¿Cuáles son los posibles escenarios que hay en caso de que se acepte la renuncia?

No podemos prejuzgar lo que va a pasar, nosotros tenemos la apertura de una investigación en la que el operador tiene tres días hábiles para enviar sus comentarios y reaccionar sobre la apertura de la investigación, y veremos a ver qué pasa, no puedo prevenir qué va a pasar.

¿En la resolución hay algún apartado que hable sobre una posible renuncia a un bloque?

Sí, el artículo 10-2. Básicamente lo que hay es una situación en la que la resolución dice que, independientemente de la investigación, hay unas garantías, y estas cubren ciertas eventualidades.

¿Con esas garantías se podría hablar de una multa?

No puedo decir en qué va a terminar la investigación, pero lo que sí es claro es que el procedimiento administrativo se abre para evaluar las consecuencias de la solicitud de la renuncia.

¿Esta solicitud de renuncia afecta el proceso de subasta?

No, cada uno de los bloques de cada una de las bandas tiene una vida propia.

¿Para cuándo debe tener el ministerio una decisión? ¿Cuándo se entregan los bloques subastados?

El 20 de febrero es la fecha máxima que está en la resolución para tomar una decisión. E igual para entregar los bloques. De ahí hay que constituir unas pólizas y ejecutar el despliegue. En la banda de los 700 MHz hay compromisos de conectar 3.658 localidades, uno de ellos es conectarlas ya sea en el primer año, en el segundo y así. Recordemos que el proceso de adjudicación es por 20 años, entonces es una subasta que proyecta al país hacia el futuro.

¿Qué tal va el proceso del plan 5G en el país?

Muy bien. Abrimos un proceso de manifestación de interés de proyectos específicos del 5G en el país como pilotos y ya tenemos varias ofertas y solicitudes. Es muy importante recordar que impulsamos tanto a los operadores como a los fabricantes a que no se centren solo en Bogotá y se fijen en otras partes del país como espacio de prueba. Anunciaremos a finales de marzo los proyectos que se escogieron como pruebas para la asignación de ese espectro de 3,5 GHz, pero lo que es muy claro es que somos de los pocos países de la región que tenemos un plan para 5G, que fue hecho de forma colaborativa; abrimos un proceso, propusimos un plan, recibimos comentarios de la sociedad civil, operadores, y con base en eso ya adoptamos la versión final del plan 5G.

En la subasta pasada nos quedó un bloque de 5 MHz en la banda de los 1.900 MHz que podríamos estar pensando en incluir en la siguiente subasta, y estamos planeando primero cerrar esta y luego pensar en la otra.

¿Qué podría pasar con ese bloque?

Ya tenemos el plan 5G, que prevé un proceso de asignación de espectro de 3,5 GHz que bien sea para final de este año o del año entrante, pero no puedo prejuzgar qué va a pasar con ese bloque en particular, pero sí puedo decir que el Gobierno está comprometido en continuar con estos procesos de asignación de espectro.

¿Cómo avanza la licitación del dominio .co?

Muy bien, ya los pliegos definitivos salieron y estamos en el proceso de esperar a ver qué ofertas nos llegan, pero lo que sí está muy claro es que el dominio es un bien de todos los colombianos y nuestra obligación es buscar el mejor operador posible para este activo. Este es un proceso abierto y transparente, donde buscamos que los colombianos podamos tener los beneficios que se derivan de ese dominio.

Recordemos que este dominio es distinto a los otros porque hay una convivencia entre dos características que generalmente son separadas, y es que en el caso del .co, para nosotros los colombianos, se refiere a Colombia, pero el 90 por ciento de los registros están por fuera de Colombia, porque muchos lo relacionan con compañía y corporación. Entonces, personas que no tienen relación con el país utilizan el .co más como compañía o comercio.

¿Qué hizo el ministerio en relación con la solicitud de la Procuraduría de no otorgar los bloques del espectro?

Ayer respondimos a la solicitud de información de la Procuraduría donde ellos tenían dos inquietudes. Nosotros como siempre vemos con buenos ojos cualquier posibilidad que tengamos para explicar distintos elementos. Ellos nos señalaron dos temas, que nosotros revisamos y anexamos toda la información que se necesitaba, y ellos tenían dos preguntas en particular y las dos las respondimos de manera concreta. Pero, obviamente, estamos abiertos a cualquier reunión, pregunta o proceso, donde nos podamos sentar en una mesa de trabajo y contestar cualquier pregunta.

Una de las preguntas de la Procuraduría era sobre la cuantía que recibiría el Estado por la subasta, ¿qué respondieron?

Hoy no puedo dar ninguna respuesta específica porque no hemos hecho ninguna resolución de asignación, lo que sí describimos es el hecho de que hay nueve bloques, cuánto corresponde en términos de inversión y cuánto en términos de recaudos y al final aclaramos que había un bloque que tenía una solicitud de renuncia.

¿Cuál es el papel de Claro y del Banco Santander en este proceso administrativo?

En la frecuencia de los 2.500 MHz, en la segunda secuencia, para ese bloque hubo una puja entre Partners y Claro, entonces los dos estaban involucrados y el Banco Santander es quien emite la póliza de cumplimiento, entonces a los tres se les remitió la apertura de la investigación.

Aparte de aclarar la cuantía que se iría al Gobierno, ¿qué otras respuestas le dieron a la Procuraduría?

Ellos tenían otra pregunta relacionada con un contratista que tuvo el ministerio en el 2015 que trabajó con el ministro de su momento. La Procuraduría nos preguntó si en el caso de ese contratista que también había sido parte del equipo de uno de los operadores había algún conflicto o si había participado en la estructuración de la subasta que en ese momento se estaba realizando. Entonces nosotros anexamos la información sobre las funciones que este contratista cumplió, aparte de que solo estuvo 3 meses en el ministerio, además que fue apoyo logístico y que la información que conoció era pública.

¿Cómo sigue ese proceso con la Procuraduría? ¿Qué se viene?

Nosotros acordamos una mesa de trabajo para cualquier pregunta que puedan tener y aprovechamos para compartir lo que ha sido el impacto de este proceso en temas de conectividad, pero siempre nuestra disposición seguirá firme en trabajar con la Procuraduría para resolver cualquier duda.

¿Tienen pensado participar en las mesas de regulación de plataformas de transporte?

Claro, nosotros participamos activamente. La coordinación la hace directamente la Presidencia a través del Consejero de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Aquí lo importante es resaltar la articulación que hay dentro del Gobierno, que nos trae a todos a la mesa.¿Cuál es la posición del ministerio en temas de regulación?

Definitivamente, nosotros queremos un ambiente donde la innovación esté bienvenida, y cada plataforma es distinta y debe ser vista de forma individual porque cada sector es diferente.

5G: qué es y cómo funciona

La tecnología 5G es la abreviación que se le da a la quinta generación de internet para la telefonía móvil. Esta les permite a los usuarios una conexión mucho más rápida y eficiente. Cuenta con un mayor ancho de banda, permite masificar el uso del internet de las cosas –cada receptor de señal permitirá un amplio número de conexiones– y mejora la latencia en los dispositivos, es decir, el tiempo que tardan en enviar y recibir paquetes dentro de la red.

JUAN DAVID MORALES PINZÓN@juandamo07