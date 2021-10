MinTic: cómo postularse a curso de programación de Misión TIC 2022

El MinTIC creó el programa Misión TIC 2022, con el objetivo de promover el desarrollo y fortalecimiento de la industria digital en Colombia, e impulsar la apropiación de la tecnología y sus herramientas por parte de los colombianos. Con dicha iniciativa se espera formar 100.000 programadores para el 2022. Según la cartera, hasta ahora se han graduado 2.006 programadores.



(Puede interesarle: ¿Se anima? Estos son los cursos gratis de Google que están disponibles)



En esta nueva convocatoria, el proyecto tiene 10.000 cupos disponibles para la Ruta 1 -estudiantes de grados 10° y 11°-, además de 40.000 para la Ruta 2, dirigida a colombianos bachilleres mayores de 15 años, informa la entidad.



Le explicamos cómo puede postularse.

La inscripción se puede hacer hasta el 18 de noviembre a las 11:59 p.m. por medio de la siguiente página web: www.misiontic2022.gov.co. En dicho enlace también podrá encontrar detalles sobre en qué consiste el proceso de formación, cuáles son las rutas de aprendizaje, respuestas a preguntas frecuentes, entre otros datos.



(Puede leer: Movistar empieza a ofrecer paquetes de hasta 900 megas de velocidad).



Una vez ingrese a la página, deberá elegir la ruta de aprendizaje en la que participará; también le pedirán crear un usuario en la plataforma. Se le realizará una prueba de conocimientos, cuyos temas se pueden revisar y practicar en la sala de entrenamiento que tiene disponible Misión TIC: https://www.misiontic2022.gov.co/portal/Secciones/Sala-de-entrenamiento/.



Según informa la entidad, los jóvenes aspirantes a la Ruta 1 -es decir, estudiantes de décimo y once- también "podrán solicitar una tutoría personalizada para presentar esta prueba que incluye razonamiento abstracto, razonamiento lógico, comprensión de lectura e inglés". Para ello, debe acceder a este enlace: https://www.tutotic.gov.co/agenda-tu-tutoria.



Un anuncio reciente de MinTIC tiene que ver con la decisión de ampliar la población beneficiada con la Ruta 1 de Misión TIC 2022 a estudiantes de colegios privados. En convocatorias anteriores, dicho programa estaba dirigido a jóvenes de instituciones educativas oficiales.



(Además: En el Atlántico se incentiva a los niños al desarrollo de videojuegos)



"La conectividad trae nuevas oportunidades, por eso queremos que sean cada vez más los colombianos que desarrollen habilidades digitales y se interesen por formarse como programadores. Esto fue lo que nos llevó a ampliar la convocatoria de Misión TIC 2022, para que los estudiantes de colegios privados también puedan participar y les saquen provecho a las herramientas tecnológicas", dijo Iván Durán, viceministro de Transformación Digital del Ministerio de las TIC.

¿Por qué razones no podría postularse?

Según Durán, las siguientes son las razones por las que una persona no podría ser beneficiaria del proceso de formación:



1. Si participó y ya fue beneficiario en alguna de las convocatorias previas de Misión TIC 2022 en sus vigencias 2020 y 2021.



2. Si fue admitido y se formó en por lo menos un ciclo o módulo del programa, sin importar si terminó o no el proceso de formación.



3. Si participó en la convocatoria y desertó voluntariamente o no terminó y fue reportado como desertor por parte de la IES.



4. Si no reúne los requisitos mínimos establecidos en la convocatoria.



(Siga leyendo: Universidad del Magdalena entrega becas de estudios a jóvenes de Tasajera)

Más noticias

- Comercio electrónico, preparado para el día sin IVA



- Vea los carros que puede comprar con la misma plata que vale un iPhone 13



- ¡Pilas! Estos celulares se quedarán sin WhatsApp desde el 1 de noviembre



EL TIEMPO