El ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, solicitó una reunión de las directivas de Tigo con la Alcaldía de Medellín, luego de que la Junta Directiva de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), presidida por el alcalde Daniel Quintero Calle, pidiera a Millicom, la empresa encargada de la administración de Tigo Une, un informe detallado sobre la situación financiera de la compañía.

La compañía cerró el año pasado con ingresos de $5,44 billones, un crecimiento de 5,9 por ciento sobre 2021. Pero el resultado neto cerró en -$474.000 millones.



La compañía explicó que el resultado se debió a las variables macroeconómicas, como la inflación, la depreciación de la moneda y también un mayor gasto por la amortización e intereses asociados a la adquisición de espectro en la subasta de 700MHz de 2019.Al cierre del primer trimestre del 2023 la empresa refleja una pérdida de $148.395 millones.

En el @Ministerio_TIC hemos seguido con atención desde la semana pasada, minuto a minuto, la situación de @Tigo_Colombia.

Mañana con @KattanSaul invitaremos al alcalde @QuinteroCalle y a las directivas de la empresa a una reunión en busca de soluciones. — Mauricio Lizcano (@MauricioLizcano) May 29, 2023 placeholder placeholder

Facebook Twitter Linkedin

Antena de MinTIC subasta 5G Foto:

Lizcano ha dicho que la idea es que los directivos de TIgo se reúnan con el consejero presidencial para la Transformación Digital, Saúl Kattan y el Alcalde de Medellín, Daniel Quintero para buscar soluciones.



Quintero ha señalado que se ha solicitado información sobre el cumplimiento de los pagos a proveedores y la capacidad de mantener los compromisos adquiridos para el mes de junio. Incluso que se perdería la empresa.



Además, el mandatario apuntó que la idea es solicitar un crédito por $860.000 millones para pagar las deudas con los proveedores.

Junta Directiva de EPM ha solicitado a Millicom que informe de forma inmediata sobre la situación financiera de Tigo-UNE a la Superintendencia Financiera, de Sociedades, a la SIC y al Mintic. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) May 26, 2023

Este año, la empresa tiene unos gastos en los que avanzar, como en la renovación del espectro y la subasta que prepara el Gobierno Nacional de avanzar en 5G.



Desde 2013, se fusionó el portafolio de telecomunicaciones de EPM y Tigo, cuya dueña es Millicom. Inicialmente, EPM quedó con 50 por ciento más una acción, mientras que Millicom quedó con el porcentaje restante, no obstante, la compañía paisa cedió el control a cambio del pago de una prima, por lo que hoy por hoy no administra ni es mayoría a la hora de tomar las decisiones sino que es Millicom quien lo hace.



El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien es el presidente de la junta directiva de EPM, ha dicho que Millicom pide capitalizar a Tigo UNE con $750.000 millones y que EPM tendría que dar la mitad de esos recursos, para conseguirlos, es necesario contar con la aprobación del Concejo de Medellín pero no han podido tener el visto bueno, pues en cinco oportunidades han advertido los riesgos, por la cantidad de inversión que se requiere y que es cerca de $1 billón por año.

Más noticias