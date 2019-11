MinTIC cede y va a dar a conocer el precio base del espectro

Luego de que solamente Claro presentara solicitud de interés para participar en la subasta del espectro y se ampliara por 7 días el plazo de recepción de solicitudes, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) declaró desierto el proceso licitatorio.



Colombia se encuentra a la espera de la subasta de las bandas de 700 MHz, 1.900 MHz y 2.500 MHz, la cual fue anunciada a inicios de este año por el MinTIC y se espera realizar antes de que termine el año en curso.



Sin embargo, la falta de solicitudes de interés derivó en una extensión de 7 días para el nuevo plazo de recepción de postulaciones. Hasta la fecha, solo hay un interesado y las condiciones de la subasta exigen que al menos sean dos habilitados.

"La declaración de desierta de la actual subasta solo retrasa más la asignación de espectro", aseguró Juan Carlos Archila, presidente de América Móvil en Colombia, propietaria de Claro.



El ejecutivo también aseguró que "Colombia tiene una de las más bajas asignaciones de espectro de la región y del mundo" y que el país no asigna espectro desde hace 6 años.



Por otra parte, esta semana se conoció que la Junta Directiva de de Tigo tomó la decisión de no participar en la subasta del espectro. Aunque no dieron explicaciones, el operador, al igual que Telefónica, ha criticado en repetidas ocasiones varias de las condiciones del proceso, en especial la que corresponde a la reserva del precio base.



La ministra de las TIC Sylvia Constáin ha indicado que se mantendrá en reserva hasta el día de la subasta el valor base del espectro. No obstante, en la resolución 449 de 2013 se indica que 10 MHz de la banda de 2.500 MHz pueden estar en aproximadamente 19.000 millones de pesos y 5 MHz en la porción de 1.900 MHz podrían costar cerca de 34.000 millones de pesos.

Si bien Constaín ha reiterado que la decisión de mantener secreto el valor base del espectro no es algo nuevo, la ministra le comunicó a EL TIEMPO en la tarde de este viernes que se espera publicar para comentarios dos modificaciones a la resolución definitiva.



Uno de esos cambios corresponde a dar a conocer el valor base del espectro en la subasta, el cual aún no se ha hecho público.



"Las condiciones publicadas de la subasta consideran la realidad actual de la industria en Colombia", declaró Archila y advirtió que "es fundamental que la subasta se lleve a cabo este año".

Por su parte, la ministra indicó que aunque la subasta podría aplazarse, el objetivo de esa cartera es que este año se realice el proceso licitatorio.



La resolución definitiva, publicada el 10 de octubre, detalla que la cantidad total de espectro a asignar para las tres frecuencias es: Para la banda de 700, serán 4 bloques de 20 MHz y uno de 10 MHz, para la banda de 1.900, 1 bloque de 5 MHz y para la banda de 2.500, 8 bloques de 10 MHz.



El MinTIC recibirá por dos días comentarios a las modificaciones realizadas.



Noticia en desarrollo...



MARÍA PAULINA ARANGO M.

REDACCIÓN TECNÓSFERA