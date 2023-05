El ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, aseguró que Colombia tendrá subasta de 5G en el segundo semestre del 2023, que además trabajará para mejorar la conectividad del país y lograr la regulación del trabajo por plataformas y el uso de las misma en el caso de la movilidad.

Entre las prioridades que tiene está lograr la conectividad al 85 por ciento en el país que actualmente es del 60 y el desarrollo del plan Pacífico con Internexa para esa zona del país.



Además buscará aumentar la posibilidad de cobertura con internet satelital, la renovación del 60 por ciento del espectro y la subasta de 5G.



"Vamos a avanzar sobre lo que la ministra Sandra Urrutia ya había avanzado, tendremos un comité directivo de espectro con el consejero presidencial para la transformación Digital, Saúl Kattan, con el viceministro de conectividad, Sergio Valdés, un abogado externo y una persona de la Comisión Nacional de Regulación de Comunicaciones (CRC) junto a cinco subcomités que traten temas de obligaciones para hacer, indexación, garantías y también pedagogía", explicó.

​

Además ​explicó que en el caso de las obligaciones de hacer, se buscará darle un mayor impulso. " Mi sello es la transparencia, las obligaciones de hacer han funcionado. Sabemos que el espectro es un recurso y una forma para conectar a Colombia es con el uso de estos recursos. No hay cambio en la subasta, el 15 de agosto se conocerán las condiciones y el cronograma se cumplirá, habrá subasta para el segundo semestre del año", aseguró ​

Facebook Twitter Linkedin

Mauricio Lizcano busca más recursos para computadores para Educar Foto: MinTIC

En el caso del avance en el proceso y recuperación de recursos por Centros Poblados, señaló que la encargada del proceso es la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora.



"Frente de ese proceso, en lo que nos corresponde a nosotros, que somos víctimas, el mensaje es muy claro, este ministerio, mientras yo sea ministro no va a recibir ni lotes, ni casas, ni antenas, ni nada de eso. Si quieren reparar a las víctimas, que en este caso son todos los colombianos, lo único que vamos a recibir, son los recursos en efectivo. Nosotros no vamos a recibir ni casas, ni lotes, ni cosas viejas, porque yo siento que es una nueva defraudación al Estado", expusó.

Facebook Twitter Linkedin

Rappi Foto: Rappi

Colombia no puede quedar relegada con las plataformas

Sobre la discusión de la reglamentación del trabajo por medio de las plataformas digitales el ministro apuntó que el Gobierno es solo uno y que buscará que haya libertad para las empresa pero también derechos para los trabajadores.



"Colombia no puede quedar relegada con las plataformas, esta es una tendencia mundial que mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Y nosotros velaremos porque la tecnología de las plataformas siga, que puedan operar en Colombia, pero también velar por que hayan mejores garantías a quienes prestan este servicio", dijo.



Sobre las garantías, destacó que esas deben ser en términos de seguridad, de salud, de pensión y de responsabilidad.



"Lo que sí me comprometo a hacer y lo voy a hacer con la Ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien es además una gran amiga mía, es sentarnos a concertar con el sector, con las empresas y con el Gobierno, para que hagamos una posición unificada. Con esta espero que se garanticen dos cosas y es por un lado, el libre desarrollo de las empresas, la posibilidad de que las plataformas sigan operando, que obviamente sean competitivas y rentables. No podemos quebrar a las empresas. Y por el otro que también se garanticen unos derechos, se le puede decir laborales, entre comillas, que tienen los colombianos, y es salud y pensión", puntualizó.



En el caso de Computadores para Educar además de buscar más recursos, se quiere darle un impulso con una reforma y transformarla en una edtech con contenido online y offline. También se buscará el desarrollo de ecosistemas de emprendedores de economía digital y buscar incluir temas digitales en el pensum del Sena.

Más noticias

La inteligencia artificial creará una forma de trabajar completamente nueva

Google inicia su cuenta regresiva para acabar las contraseñas