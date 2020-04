Mintic adjudicó administrador del dominio .CO: sigue el mismo operador

A través de una conferencia virtual, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) anunció que la empresa, .CO INTERNET SAS -actual operador del dominio-, será la encargada de continuar con la administración del dominio .CO.



Este bien público que le ha otorgado al país más de 41.000 millones de pesos y del cual se espera que esta cantidad aumente en este nuevo periodo de operación de 5 años.



(Le puede interesar: ¿Cómo comprobar la velocidad de su internet y cuándo puede reclamar?)

El próximo lunes, según anuncia el Ministerio, se realizará la publicación del Acto de Adjudicación y .CO INTERNET SAS, la empresa ganadora, firmará el contrato en un rango de 15 días hábiles contados desde la notificación de la adjudicación.



También se dijo que el operador tendrá que presentar la Garantía Ùnica de Cumplimiento y la póliza de responsabilidad civil extra contractual en un plazo de 10 días hábiles a partir de la suscripción del Contrato.



En el proceso de elección, .CO INTERNET SAS obtuvo un puntaje de 99 , el cual se desglosó en 19 puntos por la propuesta técnica, 10 puntos por su aporte a la industria nacional, 0 puntos por trabajadores con dispacitados y 70 puntos por la propuesta económica, la cual se derivó de un 19 por ciento del factor de participación propuesto por esta empresa.



Por su parte, el otro interesado, el consorcio DOTCO, obtuvo un puntaje de 65,94 puntos desglosados en 19 puntos por la propuesta técnica, 10 por el aporte a la industria nacional, 0 puntos por trabajadores con dispacidad y 36,94 puntos en la propuesta económica que se derivó de un, 36 por ciento en el factor de participación.



El dominio .CO tiene una particularidad en relación con los otros dominios ccTDL o código de país para dominio, como lo es el .ES o el .UK, esto porque cientos de miles de empresas lo utilizan con la connotación de compañía y de un modo empresarial.



De hecho, el número de dominios .CO registrados en 2009 fue de 27.000 mientras que para 2019 ya habían más de 2,2 millones y se planea que este número continúe en aumento.



Según le dijo a EL TIEMPO el viceministro de Economía Digital, Germán Rueda, este ha sido un trabajo arduo de estudios y análisis de la mejor opción para operar este bien público. Además, que entre las empresas que participaron, de las cuales no hay muchas que cumplan con el estándar y la capacidad para operar, todas estaban muy capacitadas y contaban con la experiencia necesaria para hacerlo.



En cuanto a la adaptación, Nicoláy Bezsonoff, apoderado de la empresa expresó que "por cinco años más tenemos el honor para seguir con el contrato y continuaremos con la implementación del nuevo modelo de gestión del dominio y estamos muy orgullosos por seguir. Muchas gracias a todos".

Así fue el proceso

La licitación MTIC-LP-01-2019 (dominio .CO) abrió el 13 de diciembre de 2019 y cerró el 24 de febrero de este año con la recepción de las propuestas económicas de las empresas: Consorcio DotCO, conformado por CentralNIC Limited, Team Internet AG y Central Comercializadora de Internet SAS, .CO Internet S.A.S., actual operador del dominio .CO y Nominet UK -el cual fue deshabilitado-.



Por su parte, el pasado 10 de marzo, el Ministerio TIC publicó el informe de evaluación preliminar de las propuestas presentadas por las 3 empresas interesadas en operar el registro del dominio .CO. y hasta el 17 de marzo de este año, las empresas pudieron presentar observaciones al informe y hacer las subsanaciones correspondientes.



Así mismo, el 18 y 19 de marzo la entidad recibió contraobservaciones a las respuestas de los interesados. Y el 26 de marzo de 2020 se publicó la Adenda No. 4, por medio de la cual se aplazó la audiencia de adjudicación, inicialmente contemplada para el 27 de marzo, para hoy, 3 de abril, a las 8 a.m.



Para esta audiencia de adjudicación, el Mintic realizó tres simulacros, en los que participaron representantes de las empresas proponentes y asesores del Ministerio. Y Con base en las retroalimentaciones recibidas, "se hicieron las adecuaciones de procedimiento y tecnológicas necesarias para garantizar condiciones de participación y transparencia durante la audiencia", dijo el Ministerio de las TIC.

REDACCIÓN TECNOSFERA@TecnosferaET