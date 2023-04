El Ministerio de las TIC ha defendido la necesidad de que Colombia tenga una agencia de ciberseguridad y asuntos espaciales que sería una entidad adscrita al Departamento Nacional de Planeación para fortalecer las capacidades en seguridad digital de los ciudadanos, del sector público y del privado.



La idea, que se cayó en el primer debate del Plan Nacional de Desarrollo después de ser señalada por la oposición de ser una herramienta para ‘chuzar’ y manejar la información personal de los ciudadanos, busca ahora un segundo impulso en las plenarias del Congreso.



(Puede leer también: 'El Gobierno busca garantizar la gestión de la amenazas digitales': MinTIC)

La ministra Sandra Milena Urrutia ha tomando la bandera para defender la iniciativa y argumentar que con ella el país tendría una adecuada gestión de riesgos de seguridad digital y articulación de esfuerzos.

¿Qué va a pasar con la agencia de ciberseguridad que estaba inicialmente contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo?



La ciberseguridad es un asunto de todos, hoy en día está como una oficina que tenemos en el ministerio, tenemos una serie de documentos de política que están orientados al servicio público. Pero este es un asunto de toda la economía, sobre todo, del sector privado.



Es importante que haya una agencia especializada, este es un tema en el que tenemos que trabajar con todas las industrias. Los ciberataques en Colombia han sido principalmente en salud y privados, y en esa medida necesitamos una agencia que tenga toda la estructura para poder ser preventivos y no reactivos, que es lo que estamos siendo hoy en día.



En el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (Colcert) tenemos una unidad muy pequeña, su presupuesto era de 3.000 millones de pesos y ahora la dejé en 10.000 millones de pesos, pero pensando en que se necesita una entidad única para revisar las capacidades espaciales de Colombia, necesitamos más. Estamos hablando de transformación digital, de la necesidad, y en el país no tenemos quien esté trabajando en este tema.

Es importante que haya una agencia especializada, este es un tema en el que tenemos que trabajar con todas las industrias FACEBOOK

TWITTER

¿Cuál sería la mayor diferencia de esa agencia?



Que sería transversal para los sectores de la economía, dependería directamente de Presidencia en el Dapre y eso implica una cobertura mayor, una visión holística de perdón de ciberseguridad y tener un equipo más fortalecido como lo hacen otros países en la protección de los ciudadanos.

¿Qué pasa con el plan de conectividad?



Hemos avanzado mucho, la meta de este gobierno es conectar al 85 por ciento de Colombia. Tenemos más recursos, creamos las comunidades de conectividad, que permite que instituciones educativas, de salud o bibliotecas puedan prestar el servicio y que solo deben estar acreditadas para dar ese internet comunitario donde el mercado no ha llegado y no va a llegar. Creamos ya líneas de fomento para la presencia de los pequeños prestadores y diseñamos y dejamos 300.000 millones de pesos en cinco líneas de crédito.



(Le puede interesar: Por una conectividad rural bien hecha / Análisis)

Facebook Twitter Linkedin

La ministra quiere crear una agencia de ciberseguridad y asuntos espaciales. Foto: iStock

¿Cuál es la novedad en fibra óptica, redes neutras y conectividad regional?



La novedad es que se hacían con multinacionales y con un solo operador nacional. Nunca se les había dado ni a los pequeños prestadores ni a las comunidades. Yo no estoy trabajando sola, estoy con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), que nos hace un análisis de redes neutras, con el Banco Mundial para enfocarnos en el Amazonas y con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esa es la diferencia que nosotros vemos que es ganadora porque es la comunidad que ya está en el territorio y en un territorio ancestral como Caldono en el Cauca, que fue la experiencia que conocimos con el Presidente. Mientras hay consulta previa, mientras la comunidad acepta que lleguen, nos dan dos a tres años y aquí lo que estamos haciendo es fortalecer esa comunidad que ya existe, que está identificada y que tiene cómo ser prestadores y aliados. Los impulsamos y no solo llevamos conectividad.

Hemos avanzado mucho, la meta de este gobierno es conectar al 85 por ciento de Colombia FACEBOOK

TWITTER

Yo solamente tengo 2,4 billones de pesos, respondo por la Agencia Nacional de Espectro (ANE), por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), por los canales regionales, por el funcionamiento de este ministerio, por 4-72, por la Agencia Digital, por Computadores para Educar. Es decir que yo del presupuesto que tengo, para inversión tengo 885.000 millones. Por eso estoy pidiendo que en el Plan Nacional de Desarrollo se suba que las obligaciones no solo sean del 60, sino del 90, buscando que el que sabe conecte.



Los recursos que me quedan de servicio universal, internet, los he distribuido en 300.000 millones para estos pequeños prestadores y las comunidades, 400.000 millones para tema de TDT y el resto para la transformación digital, entonces ese presupuesto va a tener una visión 360 grados. Llevamos la infraestructura, analizamos los datos, fortalecemos las habilidades en TIC y generamos emprendimientos.



(Lea además: Los avances de la red 6G y sus diferencias frente a la 5G)

Hay dos proyectos de regulación de plataformas de movilidad y trabajadores digitales. ¿En qué van?

Bueno, en ambos casos, les corresponde a cada ministro, transporte y trabajo. Yo he sido el apoyo técnico explicando lo que pasa con la neutralidad de la red y la tecnología. También veo necesario que esos trabajadores tengan un reconocimiento especial y diferente, no es lo mismo un trabajador del agro o una trabajadora doméstica a quienes están en plataformas digitales y que pueden tener en el mismo momento varias plataformas y trabajan en simultáneo. Lo que pasa en los domicilios y en transporte es la presunción de precisamente de ese lazo laboral. Queremos que se identifique y hagan los cambios correspondientes para que se sepa que si alguien trabajó dos horas, se cotice sobre eso.



Creo que es un avance que estemos hablando de ese trabajo, que los hemos entendido y que además es muy importante que sigan existiendo. Tratamos que sea con la dignidad que se requiere y esa lucha hay que darla y esas decisiones hay que tomarlas, lo mismo sucede en el caso de las plataformas de movilidad. Estas son nuevas formas de trabajos, de ingresos y son permitidos por la tecnología.

¿Cómo va el proyecto de centros digitales?



Hemos normalizado el contrato y avanzado muchísimo, ya tengo más de 5.000 centros digitales instalados y funcionando. Son 14.000, pero pues como se corrieron los cronogramas, a final de año tendremos toda la meta.



Lo fortalecimos porque solo era conectividad a 10 años, pero ¿qué hacen esas escuelitas sin computadores? Entonces priorizamos la compra de equipos, logramos comprar 40.000 computadores, priorizamos los 5.000 y la instrucción es que a todos, en la medida en que se van activando, tienen que llegarles los computadores. En nuestra página web tenemos la información de la disponibilidad, en qué institución educativa está y en qué fase del proyecto está.



ETB ha trabajado directo con nuestros equipos. Hay unos lugares donde hemos tenido que reconocer fuerzas mayores, como que no hay energía o que las condiciones del lugar no se prestan para instalar el centro digital.

¿Qué ha pasado con los compromisos de la subasta de 2019?



Organicé un grupo específico de trabajo para verificar las obligaciones de la subasta de 700 MHz y de 1.900 MHz en 2019, encontré que me dejaron un rezago de más de 5.000 informes que no se habían analizado y estamos sistematizando esa información, trabajando de la mano con los operadores. La verdad hay hasta diferencias de criterio entre lo que dice el operador, lo que dice el informe y lo que está. Entonces, cuando yo salga a revisar esas antenas y esa infraestructura en mayo ya tiene que estar funcionando. Hay que resolver esas cosas que están como pendientes antes de la subasta de 5G.

¿Cómo va el 5G?



Seguimos el cronograma —de hecho, hemos avanzado— del plan de conectividad, en el segundo trimestre se publicará el proyecto de resolución para la apertura del proceso de asignación y en el tercer trimestre se realizará el proceso de selección objetiva.



LAURA LESMES DÍAZ

laules @eltiempo.com

En Twitter: @TecnosferaET