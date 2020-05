Firma del contrato de .CO se aplazó 10 días

En sus primeras declaraciones a la prensa después de su posesión, la Ministra TIC entrante, Karen Abudinen, se refirió al proceso de adjudicación del dominio nacional .CO, uno de los pendientes más importante que hereda de la anterior jefa de cartera.



La licitación del .CO ha estado llena de polémicas entre las que figuran una tutela por parte del segundo proponente, una demanda contra el Estado por 350 millones de dólares de parte del actual ganador del proceso y una investigación de la Procuraduría sobre la Secretaria General del MinTIC por el proceso.

Según dijo la funcionaria recién posesionada, en sus primeras 24 horas de entrar en el cargo, pidió informes al Viceministro y a otros comités sobre los procesos en curso que tiene el MinTIC.



El proceso que arrancó desde el año pasado iba a culminarse este viernes 8 de mayo, cuando se realizara la firma de contrato. Sin embargo, tras una postergación de la exministra Sylvia Constaín y ahora este nuevo plazo, la firma queda pendiente.



"Di la instrucción de prorrogar 10 días más la firma del contrato. Revisaré técnicamente, jurídicamente y financieramente el proceso. No puedo tomar una decisión sin conocer detalladamente la decisión del Comité Evaluador (...) por eso he pedido un tiempo. Conozco de primera mano las recomendaciones y lo que la Procuraduría le ha venido diciendo al Ministerio y en tres días la Secretaria General debe entregarme el informe para tomar decisiones, pensando en la mejor decisión para todos los colombianos", expresó Abudinen en entrevista con W Radio.



Además del pendiente de .CO, durante la entrevista la Ministra también se refirió al esperado proceso de adjudicación de frecuencias para radio, que no se ha resuelto en las anteriores administraciones.



"El proceso está para comentarios y seguiré con todas las metas del plan de desarrollo. Antes de irnos del Gobierno... es más, este año, el proceso de adjudicación de frecuencias radio se llevará a cabo", expresó.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET