‘Hay que tomar decisiones aunque no todos estén felices’: Ministra TIC

Después de que el Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones (MinTIC) resolviera aceptar la renuncia de un bloque de espectro por parte del nuevo operador en Colombia y continuar con el proceso de adjudicación del bien nacional, operadores han expresado su inconformidad con la decisión del Gobierno.



Mientras Movistar y Tigo dijeron estar decididos a continuar por la vía legal y dicen que se cambiaron los términos, la jefa de la cartera TIC, Sylvia Constaín, ha dicho que la decisión de cobrar la póliza de garantía de seriedad a Partners se apega a las condiciones de unas reglas claras y de una solución que se construyó en conjunto.

En entrevista con EL TIEMPO, la ministra se defiende de las acusaciones y cuenta qué sigue en el proceso que promete llevar internet 4G a más de 3.000 territorios desconectados en Colombia.

Después de los más de 8 meses del proceso, ¿cuál es el balance de la subasta?

El resultado final tiene para resaltar que ha sido un proceso con un marco construido entre todos. Abrimos varias oportunidades para hacer comentarios, para aclarar cualquier duda. Al final, la gran noticia que se le tiene al país es que son 3.658 localidades que hoy no tenían conectividad y que su ingreso al mundo digital va a ser a través de redes 4G.



Chocó, por ejemplo, es el departamento que más localidades tiene y durante el primer año los operadores se comprometieron con conectar más de 900 localidades. Colombia está dando un salto en darle oportunidades a la población que más ha estado olvidada hasta ahora.

¿Cuál va a ser el ingreso total que el Gobierno percibe por la subasta?

Hay dos tipos de ingreso en la subasta. Uno que son los recursos financieros y otro que corresponde a la valorización de la conectividad de las localidades. Hablamos de 2.4 billones de pesos en los primeros cinco años que representa la conectividad de los territorios y de un recaudo de 3.2 billones que se pagarán anualmente los próximos 17 años.

Tras la decisión de aceptar el polémico bloque de Partners, operadores como Tigo y Movistar anunciaron acciones legales, ¿el Ministerio ha sido notificado?

No. Yo no he recibido ninguna notificación a respecto. Creo que hay que resaltar que esta subasta se enmarca dentro de un marco jurídico que no es la Ley 80 y algunas cartas de operadores mencionan ese y otros marcos.



Pero lo que está claro es que este proceso está reglado por la ley 1341 , la ley 1978 y por la resolución 3078, que estableció las reglas. Ese fue el marco dentro del cual nos movimos para tomar las decisiones. Incertidumbre jurídica hubiera sido si hubiéramos ido a buscar otras fuentes en un marco que ya está reglamentado.



Le doy la bienvenida a todas las ideas y proposiciones que puedan existir, pero cada subasta es distinta y tiene unas particularidades. Esta subasta tenía como un tiquete de entrada que dependía de la pluralidad de oferentes, pero una vez dentro, los actores podían decidir con independencia por sus bloques. Reiteró que las únicas fuentes que podemos usar para tomar decisiones son las reglas que estaban fijadas desde antes. Aspiro que los operadores recuerden que ese es un proceso que ha sido transparente, que le va a traer al país una gran cantidad de beneficios, y que todos deberíamos estar pensando en poder impulsar el desarrollo y el bienestar de los colombianos.

La queja habla de un proceso completo y piden que Partners o pague por todo o renuncie a todo...

Este proceso se trata de una sola subasta en el sentido que es un proceso integral que para empezar la subasta, teníamos que determinar si existía una pluralidad de oferentes. La hubo, a diferencia de la primera, que se cayó porque solo se presentó un solo actor.



La estructura de la subasta permitió que una vez el actor entraba en el juego cada cual actuaba de forma independiente con respecto a cada uno de los bloques de cada una de las bandas. A lo largo de la resolución 3078 reiteramos que cada bloque en cada una de las bandas tiene una vida distinta e individual.

¿Hubo explicación sobre cuál fue el error de Partnerts?

Para nosotros lo que existe en la renuncia de un participante a un bloque, una posibilidad que existe en la resolución. Cuando al Ministerio le llega una solicitud de una renuncia un bloque lo único que se puede hacer es ir a la resolución y ver qué dice.



En el artículo 10B están las causales para activar la póliza de garantía de participación, pero la resolución no dice si es por X o Y razón y uno no puede como Ministerio no puede ni aceptar ni rechazar esa solicitud basada en si fue un error. El Ministerio mira solicitud y dice cuáles son las consecuencias.

Para Partners la multa fue muy elevada y los otros dicen que es muy baja...

No es una multa. Los 42.000 millones de pesos corresponden a la activación de la póliza de seriedad que estaba contemplada en el proceso desde agosto del año pasado.



Hay dos pólizas: una que asegura el proceso y que responde por el 100 por ciento de la oferta más daños y perjuicios. La otra es la póliza de seriedad que asegura que los actores van a cumplir con las reglas del proceso.



El jueves de la semana pasada se pidió una póliza de cumplimiento, en la que hay unas causales que se pueden invocar. En las cartas hay quienes dicen que se debe caer toda la subasta, otros dicen que solo se debe caer la parte de los que están renunciando y otros piensan que no pasó nada... Ese es el escenario.



Cuando dicen que hay una falta de incertidumbre jurídica a mí me sorprende inmensamente. Uno tiene que tomar decisiones complejas, pero que están estrictamente apegadas a lo que dice la resolución. Me hubiera encantado que todo el mundo estuviera feliz, pero llegó un momento en el que escenario ya no fue.

¿Qué sigue ahora?

Despliegue de infraestructura en todo el país. Eso es bienestar y conectividad, un cambio de vida. Esto no solo beneficia al millón y algo de personas que vive en las áreas que se van a conectar, sino a los 50 millones de colombianos que nos beneficiamos de tener un país más conectado.



Para el primer año se conectarán 954 localidades, 831 para del segundo año, 820 en el tercer año, 553 el cuarto año y 500 para el quinto año. Estamos llegando a los lugares donde mayor impacto podemos tener.

Poner antenas trae retos en las comunidades, ¿qué pasa si los operadores no logran cumplir los plazos?

Estamos haciendo un acompañamiento al despliegue de infraestructura. En todas las conversaciones que hemos tenido con los nuevos alcaldes y gobernadores este ha sido el tema principal desde el punto de vista de conectividad. Queremos que la gente le coja cariño a la infraestructura de telecomunicaciones, que hace unos 10 años tenía antenas algo invasivas, pero que ahora son mucho más lindas, más discretas y con el triple de alcance.



Todos tenemos que trabajar en la misma línea. El plan nacional de desarrollo le da a los municipios que hayan levantado las barreras de despliegue con reglamentación para la infraestructura, una priorización para la definición de sus proyectos. Necesitamos a los alcaldes y gobernadores para que nos acompañen en este proceso.



El despliegue de infraestructura es gente en el terreno, trabajando. No es solo el beneficio indiscutible de estar conectado sino también la generación de empleo en el territorio.

Pero, donde no se cumpla, ¿Qué pasa?

No me voy a anticipar. Vamos a acompañar a los operadores y estos no se van a quedar solos. Esto es un propósito nacional, no es de un partido, un gobierno ni de una localidad. A medida en que el despliegue se esté realizando, las personas van a sentir la diferencia y va a haber un sentido de bienvenida mayor, mientras la conectividad va llegando.



LINDA PATIÑO

REDACCIÓN TECNÓSFERA@LinndaPC​