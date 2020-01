Dominio .CO tendrá transición con mismo proveedor por cerca de un año

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) anunció un otrosí en el contrato de administración de dominio nacional .CO con el que se habilita un plazo extra para la gestión del actual administrador mientras se realiza una futura licitación.



Días atrás, el Ministerio había expresado que en cuestión de dos meses se realizaría la licitación, abriendo paso a la posibilidad de que otros actores, además del actual administrador .CO SAS (filial de la estadounidense NeuStar), participen en el proceso.



Las cosas así, el anuncio de esta semana buscaría asegurar una continuidad en el servicio mientras se lleva a cabo un concurso público para la gestión de los dominios que tengan la terminación nacional.

Según un comunicado, la extensión cubre un plazo de 365 días en caso de que la licitación la gane un actor nuevo o 240 días si la gana el actual operador, que arrancó su contrato desde 2009. El otrosí tiene efecto desde el 7 de febrero de 2020.



El Gobierno, además de garantizar continuidad en el servicio, dice que esta transición permite "garantizar el proceso de entrega de administración de ese dominio al Estado y su operación al próximo operador por parte del concesionario actual. De esta forma, se garantiza la transición de este importante activo digital". Según el MinTIC, el documento también es el resultado de un plan de transición que viene adelantándose desde hace meses con diálogos con el concesionario Neustar.

Desde hace meses, el actual operador del dominio había manifestado su inconformidad por el hecho de un nuevo proceso de licitación. El argumento ha sido que el contrato de 2009 preveía una posibilidad de prórroga por única vez por un lapso de 10 años. Incluso, la compañía estadounidense llegó a notificar al Gobierno su intención de llevar el caso hasta el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial. El argumento es que no hacer efectiva la prórroga les generarán pérdidas por más de 350 millones de dólares.



Sin embargo, el Ministerio ha defendido que el recurso digital tiene que seguir actualizándose con las demandas crecientes de los consumidores. La intención del cambio es modificar los requisitos de licitación que tenía el contrato de hace 10 años y favorecer el recaudo de fondos.



Entre lo más importante estaría un cambio de la comisión o reconocimiento que hace el operador al Gobierno por gestionar el dominio. Mientras que el contrato anterior establecía un reconocimiento del 7 por ciento, la ministra Sylvia Constaín espera que el nuevo contrato tenga una base del 26 por ciento. El valor incluso podría ser mayor teniendo en cuenta que será un criterio de puja y el factor más importante que se estudiará para elegir al ganador de la licitación.



Hasta el momento, al fondo público de las TIC han ingresado, desde el 2010, 41.000 millones de pesos derivados del dominio del .CO. Se espera que este número aumente en la próxima década con ese nuevo contrato que se está licitando.



A comienzo de año, la ministra explicó que la adjudicación del operador del dominio .CO está prevista para los primeros días del mes de marzo del presente año. Sin embargo, el comunicado más reciente plantea que dependiendo el análisis a los comentarios presentados por los interesados en la audiencia pública del 18 de diciembre de 2019, se podrían extender los términos de esta licitación con el fin de conceder mayor plazo a los interesados.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

