Histórica multa a Facebook: 5 mil millones de dólares

Facebook recibió formalmente una histórica sanción por parte de la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (FTC) a raíz de investigaciones por el escándalo de Cambridge Analytica. Deberá pagar una multa por 5 mil millones de dólares, la más alta que ha dictaminado la entidad, pero además estará en la obligación de cambiar su modelo de uso de datos y privacidad.



Cambridge Analytica es el nombre que recibe uno de los mayores escándalos de la red social que deriva de las acciones de una consultora británica que utilizó la plataforma para acceder ilegalmente a los datos de unos 87 millones de usuarios en el mundo y perfilar audiencias de cara a procesos electorales en EE. UU., Reino Unido y otros países.

Lo más contundente del fallo, que se basa en un acuerdo que acorrala a la red social, es que por primera vez se le pondrá un alto en el camino a la autoridad final del director ejecutivo y fundador, Mark Zuckerberg, sobre las decisiones de privacidad de la empresa. La FTC exigirá que Facebook cree un comité independiente de directores en la compañía para tomar decisiones sobre políticas de tratamiento de datos.

Según comunicó la entidad, Facebook también tendrá que generar reglas más estrictas para las aplicaciones de terceros como cancelar aquellas que no certifiquen su cumplimiento con las políticas de la compañía



También exigirá que Facebook realice revisiones de privacidad de nuevas ofertas en su negocio de publicidad y envíe nuevas certificaciones y evaluaciones de privacidad periódicas. En virtud de la decisión, la red deberá informar sobre brechas de datos y reportar a la FTC en caso de que más de 500 usuarios se vean afectados.



Así mismo, Facebook tendrá que generar mayores avisos frente al uso de reconocimiento facial. Para la entidad, los usuarios pensaban que era algo optativo y en realidad era una función predeterminada. Tampoco deberá utilizar los números de teléfono que han entregado los usuarios para funciones de seguridad como el recuperar una cuenta para mostrarles publicidad.

La posición del regulador

La decisión de la FTC llega después de meses de discusión al interior de la Comisión. El acuerdo, que fue aprobado por la mayoría republicana de la FTC con una votación de 3-2, estableció una multa histórica, pero el monto está lejos de ser devastador para el gigante de las redes sociales que en 2018 reportó ventas de casi 56 mil millones de dólares.



Meses atrás, Facebook había dicho que estaba reservando unos 3 mil millones de dólares anticipándose a la sanción del regulador.



"La magnitud de la multa de 5 mil millones y el alivio de la conducta generalizada no tienen precedentes en la historia de la FTC", dijo el presidente Joseph Simons en un comunicado. "El alivio está diseñado no solo para castigar futuras violaciones sino, lo que es más importante, para cambiar toda la cultura de privacidad de Facebook para disminuir la probabilidad de violaciones continuas".

Sin embargo, la multa no satisfizo a los dos comisionados demócratas de la Comisión, Rebecca Kelly Slaughter y Rohit Chopra, quienes votaron en contra. "Cuando las compañías pueden violar la ley, pagar grandes multas y seguir obteniendo ganancias mientras mantienen intacto su modelo de negocios, las agencias de cumplimiento no pueden reclamar la victoria", dijo Chopra en un comunicado.



En concepto del demócrata, la decisión hace poco para que la nueva junta directiva de privacidad de Facebook tenga una representación de los usuarios en lugar de los accionistas y ejecutivos.



Por su parte, la comisionada Slaughter consideró que las repetidas violaciones de Facebook habrían ameritado que la FTC demandara a la red social y a su CEO, lo que en su concepto habría tenido más probabilidades de cambiar el comportamiento de la compañía.

Los antecedentes

La investigación de la FTC fue el resultado del conocimiento público de las acciones de Cambridge Analytica en 2018. Esta consultora política, contratada por la campaña presidencial de 2016 de Donald Trump, obtuvo datos de manera indebida a través de test de personalidad que fueron desarrollados por un tercero.



La aplicación de test no solo recopiló los datos de sus usuarios, sino también la información de sus amigos. El escándalo de Cambridge Analytica asestó un golpe a la reputación de Facebook en un momento en que la compañía ya estaba bajo fuego al encontrar intentos de manipulación electoral a través de publicidad patrocinada desde Rusia.



Para la FTC, las violaciones de privacidad de Facebook anteceden al gran escándalo. Entre los acuerdos que no se han cumplido a satisfacción de la entidad figuran: haber revelado que la información que los usuarios compartían con los amigos podía ser absorbida por las aplicaciones que usaban esos amigos, y al tiempo haber permitido que la práctica continuara.



En 2014, tras un acuerdo con la FTC, Facebook dijo que no dejaría que terceros recopilaran datos de los amigos de los usuarios. Aunque la red social dijo a los desarrolladores que podrían continuar la práctica por un año si sus aplicaciones ya estaban en la plataforma, en realidad la compañía no pudo detener el acceso de datos hasta mediados de 2018.

A pesar de la multa, es probable que los críticos en el Congreso no aminoren sus esfuerzos por la rendición de cuentas y que los defensores de la privacidad sigan exigiendo acciones frente a la compañía. Entre los temas pendientes está la entrada de Facebook al mundo de las criptomonedas y la posibilidad de que la compañía esté abusando de su posición dominante en el mercado, incluyendo su dominio de Instagram y WhatsApp.

REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Bloomberg

