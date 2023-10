Millicom advierte que UNE hizo nuevas exigencias en acuerdo de capitalización

EL TIEMPO conoció una carta de Millicom, con fecha de este domingo 8 de octubre, mediante la que se hace una advertencia por un cambio en las condiciones del acuerdo de capitalización de UNE.



El texto está dirigido a Jorge Andrés Carrillo, gerente General de Empresas Públicas de Medellín.



"Nos dirigimos a usted nuevamente con el ánimo de mantener un diálogo constructivo y propositivo que permita a EPM y Millicom capitalizar a UNE en conjunto.", empieza.



(Además: Exclusivo: crisis Tigo y UNE, cerca de solucionarse con contrapropuesta de EPM).

La carta menciona que Millicom cree que está muy cerca de lograr un acuerdo, puesto que la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM) indicó su voluntad de capitalizar a Tigo UNE hasta por 300.000 millones de pesos mientras que Millicom lo haría por otros $ 300.000.



No obstante, el CEO de Millicom, Mauricio Ramos, hizo un nuevo llamado por un presunto cambio en los acuerdos.



El documento indica que la compañía está de acuerdo en una eventual re-compra de las acciones que EPM adquiera en UNE como resultado de la capitalización que se viene negociando.



Y advierte que, en una contrapropuesta que les llegó el pasado 6 de octubre, "EPM introduce, entre otros puntos, la determinación obligatoria del precio por parte de un tercero y no de común acuerdo entre las partes; una extensión adicional del plazo propuesto; y un valor mínimo garantizado a favor de EPM".



(Siga leyendo: Tigo UNE, muy cerca de salvarse: Millicom acepta contrapropuesta de EPM).

Según la carta, no se ha acordado ni se puede acordar "tener una obligación financiera adicional que opere onerosamente sólo en contra de Millicom y, en particular, a un valor que no sea libremente determinado de común acuerdo entre las partes".



Además, la compañía recalca que no considera justo ni equilibrado que EMP solicite que Millicom asuma una obligación financiera, contable y legal, de valor indeterminado e incierto, y de naturaleza adicional y asimétrica.



(Además: Tigo ve la luz al final del túnel: EPM aceptó capitalizarla y avanza hacia la salvación).

Para finalizar, Millicom expresó que está dispuesto a ser flexible y a ampliar el plazo de un año para entrar en la negociación, pero que es importante negociar un precio por acción de común acuerdo, y no uno decidido por terceras partes.

Más noticias:

El futuro retador que tendrá Tigo / Análisis

Haga cuentas: lo que vale el paquete de datos pospago más barato de cada compañía