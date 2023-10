Microsoft Word cumple 40 años: así surgió el procesador de textos más popular

Hace ya cuatro décadas, Microsoft lanzaba al mercado su revolucionario procesador de texto, Microsoft Word, que se ha convertido en una herramienta estrella y altamente demandada entre los usuarios de Microsoft 365, la suscripción que lo incluye.



Este programa, utilizado para crear, editar, visualizar y compartir archivos con otros usuarios, ha evolucionado constantemente, experimentando modificaciones en su logotipo, interfaz y mejoras en sus capacidades y funciones, incluyendo las últimas innovaciones en Inteligencia Artificial (IA), como Copilot.

Microsoft Word, que en sus inicios se llamó Multi-Tool Word, fue desarrollado por Charles Simonyi y Richard Brodie, quienes aplicaron el lema 'What You See Is What You Get' (WYSIWYG), permitiendo a los usuarios revisar sus documentos en pantalla antes de la impresión.



La primera versión, Word 1.0, se lanzó a finales de septiembre para la plataforma Xenix MS-DOS, y se distribuyó gratuitamente a suscriptores de la revista 'The PC World Software Review'.



En 1983, la revista 'InfoWorld' destacó que este procesador de textos permitía a las personas definir hasta ocho ventanas en la pantalla, mover bloques de texto entre archivos y admitía múltiples fuentes, incluyendo nuevas tecnologías de impresión como láser e inyección de tinta, así como notas a pie de página, subíndices, superíndices y desplazamiento horizontal.



Microsoft Word es un software de tratamiento de textos. Foto: Word

Microsoft Word llegó a ordenadores Windows en 1989 con una segunda versión, pero fue con Windows 3.0 en 1990 cuando realmente despegó. Desde entonces, la compañía ha lanzado versiones para Windows, DOS y Mac, con numeración coincidente a partir de Word 95 y Word 97.



A lo largo de los años, el gigante tecnológico ha mejorado su procesador de texto, implementando parches para abordar vulnerabilidades y añadiendo nuevas funciones, como sugerencias de escritura y atajos que mejoran la experiencia del usuario. Recientemente, se ha integrado Copilot, un asistente de IA generativa.



Hoy en día, Microsoft Word está disponible de forma gratuita con una cuenta de Microsoft o mediante suscripción mensual a Microsoft 365 Personal y Microsoft 365 Familia.

Lanzan Microsoft Teams para Windows y Mac con Copilot integrado



Microsoft oficialmente lanzó la nueva aplicación de Teams para Windows y Mac, que incluye mejoras de rendimiento y funciones impulsadas por la Inteligencia Artificial (IA) gracias a la integración de Copilot.

En marzo de este año, la compañía tecnológica presentó una versión preliminar del nuevo Teams, destacando una experiencia hasta dos veces más rápida y un 50 por ciento menos de uso de memoria.



También se incluyeron una interfaz de usuario simplificada y mejoras en la autenticación, sincronización y notificaciones para el uso de múltiples cuentas.

Ahora, Microsoft puso a su disposición de todos los usuarios la nueva aplicación de Teams para Windows y Mac, con avances adicionales en comparación con la versión preliminar. Esto incluye la paridad completa de funciones, salas de trabajo y búsqueda contextual en chats, junto con las funciones de IA de Copilot.



La compañía destacó la mejora en velocidad y rendimiento de la aplicación gracias al uso de Edge WebView2, lo que reduce el uso de memoria y espacio en disco. La experiencia de Teams es ahora dos veces más rápida que la versión anterior.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.