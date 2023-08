Word sigue siendo una de las herramientas predominantes para escribir texto. A pesar de la competencia creciente, se mantiene como una de las más usadas y para muchos usuarios, los métodos abreviados del teclado son la clave para facilitar el trabajo.



Aunque parece una herramienta muy sencilla, Word, tiene varios trucos que pueden ayudar a las personas a optimizar su trabajo, una de ellas es el índice automático.



(Además: Así puede convertir números a letras usando Word).

Un índice enumera los términos y los temas que se tratan en un documento, así como las páginas en las que aparecen, esta función se puede realizar a mano utilizando las listas y la sangría, pero puede ser un proceso tardío para los usuarios.



Sin embargo, este proceso se puede automatizar y generar el listado con los títulos que se han creado, otra ventaja es que podrá tocar sobre la categoría que quiera y, gracias al proceso de automatización, lo llevará automáticamente a ella en caso de usar un PDF.



(Siga leyendo: La inteligencia artificial creará una forma de trabajar completamente nueva).

¿Cómo hacer un índice automático?

Para crear un índice automático, tendrá que tener el texto en el mismo formato y agregar los títulos según la jerarquía.



Por ejemplo:

1. Cómo crear un índice en Word (Título 1)

1. Crear el índice (Título 2)

2. Pasos que debemos seguir (Título 2)

1. Añadir títulos (Título 3)

2. Cambiar colores (Título 3)

Facebook Twitter Linkedin

Word Foto: Word

¿Cómo crear una tabla de contenidos?

- Vaya a la parte superior de la pantalla.

- Abra el Menú Referencias de Word, que encontrará en la zona azul.

- Mire en el primer apartado, 'Tabla de contenido'.

- Toque en 'Tabla de contenido', como ves en la captura de pantalla.

- Elija el diseño que quieras de los que aparecen disponibles

Facebook Twitter Linkedin

Word Foto: Word

¿Y si no se puede crear?

El índice automático puede no funcionar por varias razones:

-No se han aplicado los estilos de Título 1-3 integrados de Word a los títulos.

-Ha utilizado estilos personalizados que no se han configurado correctamente.

-Ha limpiado el formato del encabezado usando formato directo (y no estilos).

Más noticias:

¿Cómo traduzco en Word un texto de inglés a español sin salir del programa?

Spotify anuncia aumento de precio en sus planes: estas son las tarifas

Apple estaría trabajando en su propia inteligencia artificial similar a Chat GPT