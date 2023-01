El vicepresidente ejecutivo de Microsoft, Jean-Philippe Courtois, habló de la iniciativa que se desarrolla en las instituciones públicas de Colombia para que los estudiantes de últimos años de educación media puedan aprender lenguaje de programación Python con Minecraft.

¿Cómo nació esta alianza?



Las formas como las personas interactúan, socializan y trabajan están cambiando rápidamente. Para cuando los niños de jardín se gradúen, el mundo será muy diferente. Para entonces, muchos trabajos cambiarán y requerirán cada vez más resolución creativa de problemas, pensamiento crítico, colaboración y habilidades digitales.



(Lea también: Las tecnologías más usadas en ‘startups’)



El Foro Económico Mundial estima que, en 2030, más del 70 por ciento de todos los empleos estarán permeados por la tecnología. Los sistemas educativos deben preparar a los estudiantes para el futuro de una manera muy diferente a como se ha hecho en el pasado. Se necesitan nuevos pensamientos y prácticas para garantizar que los estudiantes desarrollen las habilidades cognitivas y socioemocionales necesarias para tener éxito en su vida personal y profesional.



Los gobiernos y los sistemas están introduciendo el aprendizaje para capacitar a los estudiantes para prosperar en una economía digital global. Así es como este Memorando de Entendimiento con el Ministerio de Educación cobró vida para asegurarnos de que los estudiantes tengan acceso a habilidades digitales, incluida la codificación, para prepararse para los trabajos de hoy y mañana.

¿Cómo funciona en Colombia?



Iniciaremos en 2023, el talento joven es uno de los mayores activos de Colombia y estamos aquí hoy para empoderarlos, a través de la tecnología, para lograr más.



Queremos ayudar a todos los estudiantes del planeta a aprender a codificar, lo que comienza con hacer que la codificación sea divertida de aprender. Ahí es donde entra Minecraft, pues al despertar la curiosidad de los estudiantes se les puede dar la oportunidad de aprender en un entorno de juego que aman y usar el código para resolver problemas.



Cualquier estudiante puede aprender a codificar, habilidades de ciberseguridad que son fundamentales en un mundo cada vez más digitalizado y habilidades para comprender y trabajar en nuestro desafío global más apremiante, la sostenibilidad.



(Le puede interesar: Crece brecha urbano-rural de internet de calidad en América Latina)

¿Cómo funcionan esas licencias?

Minecraft Education Edition es una plataforma de aprendizaje basada en juego que inspira el aprendizaje creativo e inclusivo en mundos inmersivos, pues no hay mejor manera de involucrar a los estudiantes y generar un aprendizaje significativo, explorando matemáticas, ciencias, lectura y más.



La idea es que se use en el aula, ya que Minecraft lo ha estado durante casi una década en 115 países, permite a los jugadores codificar con bloques y Python, para que los estudiantes puedan ver cómo su código cobra vida directamente en el juego. Los estudiantes resuelven problemas del mundo real con código, como la construcción de carreteras, la plantación de jardines y el rescate de animales. El entorno de aprendizaje inmersivo basado en juegos es motivador, significativo y divertido.



Los maestros no necesitan saber informática para enseñarla. Las rutas de aprendizaje están disponibles para crear una experiencia personalizada e inmersiva para los estudiantes, y los maestros también pueden acceder a 200 horas de contenido alineado con los estándares de informática CSTA e Iste, y 27 horas de capacitación gratuita en línea y virtual.



(Lea además: Betterfly: el unicornio que convirtió el 'impacto positivo' en modelo de negocio)

¿Qué otras iniciativas tienen en el país?



Microsoft solo tiene éxito cuando ayudamos al mundo que nos rodea a tener éxito. Es por eso que creemos que el crecimiento económico debe ser inclusivo para cada persona, organización, comunidad y país. Esto comienza con el aumento del acceso a la tecnología y las habilidades digitales y se extiende a la forma como promovemos oportunidades económicas inclusivas.



Estamos comprometidos a crear alianzas en todo el mundo para asegurarnos de que los niños y adolescentes tengan las habilidades necesarias para acceder a mejores oportunidades.



Nuestros programas de capacitación están dirigidos a desarrollar no solo habilidades digitales y blandas, sino también a aumentar el potencial de empleabilidad de los colombianos. Con nuestro programa gratuito de Habilidades para el Trabajo, más de 99.000 colombianos han desarrollado las competencias que necesitan para acceder a mejores oportunidades. También hemos capacitado a 700.000 colombianos en habilidades digitales, entre ellos más de 80.000 desarrolladores, para asegurarnos de que Colombia tenga el talento para impulsar la transformación. Ya hemos comenzado nuestro programa para capacitar a 65.000 personas en ciberseguridad con la Universidad de los Andes y el Sena.



Igualmente importante, en Colombia hemos trabajado en vincular la capacitación con la empleabilidad, pues si bien hay todo un campo que demanda talento calificado, al mismo tiempo los jóvenes colombianos luchan por encontrar un trabajo. Por eso nos hemos asociado con el Sena en nuestro programa Semillero de Talento, con el cual fuimos a más de 240 empresas asociadas, preguntamos por sus necesidades en términos de talento digital y capacitamos a 1.200 jóvenes aprendices en esas áreas específicas. Los resultados son prometedores: más del 70 por ciento de ellos tienen ahora un trabajo estable a largo plazo. Y este es solo el inicio. También hemos hecho asociaciones únicas con LinkedIn y las autoridades locales, que han permitido que 2,2 millones de solicitantes de empleo se hayan conectado a nuevas oportunidades.

¿Qué otros planes vendrán para el 2023?

Todo lo que hacemos obedece a nuestra misión de empoderar a cada persona y organización en el planeta para lograr más.



Por lo tanto, apoyar el crecimiento económico sostenible e inclusivo, alinearse con el enfoque del Gobierno y la sociedad garantizará que todos se beneficien de una economía digital. Estoy inspirado por la pasión y la innovación y emocionado de ver lo que viene para Colombia.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

