Microsoft OneDrive es un servicio que permite almacenar archivos, documentos y material personal en un solo espacio. Además, pueden ser compartidos con otras personas y tener acceso a ellos en cualquier dispositivo.

(Lea también: ¿Qué es Microsoft OneDrive, cómo funciona y cómo utilizarlo?).

De acuerdo con el portal web 'Tecnozero', Microsoft OneDrive es compatible con todos los sistemas operativos más utilizados como Windows, Linux y Mac. También se encuentra disponible para los dispositivos móviles con versiones para iOS y Android.

Este servicio se divide en dos componentes principales que son OneDrive Personal y OneDrive para Empresas, y está asociado con una cuenta live como live.com, hotmail.com, outlook.com, entre otras.

Además, ofrece a sus usuarios 5GB de alojamiento gratuito en la nube, pero en caso de ocupar todo el espacio, podrá contratar un plan de almacenamiento adicional o adquirir una suscripción de Office 365.

Según el portal web 'Aglaia', Microsoft OneDrive se considera de las herramientas más útiles para trabajar en línea, pero puede que aun no conozca algunos trucos o usos que le puede dar, estas son las siguientes.

Gestionar documentos

Se encuentra integrado con Microsoft Office 365, lo que significa que podrá acceder a todos sus archivos de Microsoft con OneDrive o directamente ya crearlos desde la nube.



Esto se considera muy útil para archivos que tienen varios editores o colaboradores trabajando en él, pues todos ellos podrán acceder a él cuando lo necesiten.

(Siga leyendo: Microsoft Designer: características y funcionalidades claves de la herramienta).

Esta es una alternativa para aquellos que buscan una solución de almacenamiento en la nube fiable, segura y fácil de usar. Foto: Captura de pantalla de Microsoft OneDrive

Adjuntar automáticamente archivos

Esta total integración funciona también para su correo electrónico de Outlook, y no tendrá que preocuparse de tener un archivo almacenado en su ordenador para poder enviarlo por correo.



OneDrive le permite acceder a todos sus archivos online desde el mismo redactor de Outlook y adjuntarlos sin problema. Esta función le permite gestionar y borrar los archivos que ha enviando y recibiendo por el correo.

Sincronizar con Explorador de Archivos

Otra función muy práctica de OneDrive es que puede ver todos sus documentos en su explorador de archivos una vez sincronizado.



Esto le permite ver absolutamente todos los archivos de su propiedad o colaboración sin tenerlos descargados en el pc y además, puede saber la ubicación y el estado de todos ellos con un solo clic.

Edición simultánea

Con OneDrive es fácil trabajar con otras personas de forma simultánea, incluidas las personas que no tienen Microsoft Office.



Esta función le permite enviar vínculos a documentos en lugar de enviar archivos adjuntos.



Además, se pueden poner con diferentes opciones como, por ejemplo: si lo envía a dos personas una de ellas puede tener la opción de solo revisar y la otra puede editar. Con esta opción evita tener que crear varias versiones del mismo documento.

(De interés: De SkyDrive a OneDrive: la nube de Microsoft evoluciona).

Habilitar espacio

Con OneDrive, una vez sincronizado todo, puede escoger entre tres estados en sus archivos. Estos tres estados son: archivos online, archivos descargados parcialmente o archivos completos en tu PC (son los que ocupan espacio).



En el menú contextual aparecen algunas opciones como 'Mantenerlo siempre en este dispositivo' para que el contenido de la carpeta siempre esté descargado y actualizado, o 'Liberar espacio' para borrarlo del disco duro.



Si una carpeta tiene el contenido en la nube, los archivos se bajarán cuando haga clic sobre ellos para que puedas abrirlos.

Etiquetar fotos automáticamente

OneDrive tiene un sistema integrado de etiquetado automático para todas sus fotos.



Puede acceder a ellas directamente desde la web o la app móvil, y con esta opción no necesitará preocuparse por añadir manualmente ningún tipo de etiqueta porque OneDrive las etiqueta automáticamente al comprender el contenido de las fotos.



En caso de error de comprensión de la plataforma, podrá editar las fotos usted mismo.

Elegir las carpetas sincronizadas

No hace falta tenerlo todo sincronizado con su pc. Además de decidir cuáles son los archivos que tiene en formato online o en físico en su pc, puede decidir qué carpetas sincronizar con OneDrive para que estén siempre actualizadas.



O si le interesa que algunas carpetas no suban a la nube puede desincronizarlas para que no existan en ella.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

