Las novedades que tendrá Microsoft Office para el 2021

A finales de este año llegará Office 2021, la nueva versión de la suite de productividad Microsoft 365.



Entre las novedades que tendrá se encuentran una versión 'offline' y sin suscripción.



A su vez habrá la posibilidad de activar el modo oscuro en sus programas y una mejora de rendimiento en estos. También se ha comunicado que habrá una disminución en el tiempo de garantía.



Así lucirá el modo oscuro de Word. Foto: Microsoft

Conocida también como 'versión perpetua', Office 2021 se ejecutará sin conexión y no requerirá de un navegador para su uso. Esta es una alternativa contemplada para los usuarios que no quieren adquirir una suscripción.



Adicional a esto, está pensado para las personas que no tiene acceso a internet permanentemente. La compañía busca que se pueda acceder a Office a pesar de estar en lugares sin conexión estable.



Entre otras mejoras, incluirá matrices dinámicas y XLookUp en Excel, así como mejoras para Word, Outlook y PowerPoint.



A pesar de sus novedades, será una versión similar a Office 2019 en su funcionamiento e interfaz.



LTSC

La versión de este Office para empresas lleva el nombre de Canal de servicio a largo plazo (Long Term Servicing Channel o LTSC).



Debido a que la versión LTSC de Office está pensada principalmente para empresas, a partir de abril de este año se encontrará disponible una vista previa comercial.



LTSC está pensada para compañías que buscan una versión estable y con soporte, a cambio de una licencia única y sin pagos mensuales o anuales.



Lo único negativo, según han comentado los usuarios, es que solo se brindará soporte durante cinco años, lo que representa una disminución de los siete que normalmente ofrece.

Precios

Aunque el precio general de los productos no aumentará, sí habrá un incremento de 10% en el costo de aplicaciones como Office Professional Plus, Office Standard y Office individuales.



Para este año Microsoft también planea instaurar una versión sin suscripción y que no requiera de internet para Windows 10.



