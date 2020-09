'Colombia tiene un potencial enorme, siempre lo ha tenido': Microsoft

Jaime Galviz es el gerente general de Microsoft Colombia y cuenta con más de 20 años de experiencia en la compañía y en el sector de la tecnología y al transformación digital. Antes de ocupar este puesto, Galviz se desempeñó como director de operaciones y mercadeo de Microsoft en Oriente Medio y África durante 8 años.



Ahora, de regreso en el país, Galviz habló con EL TIEMPO sobre los retos que tiene el país y la región en la pandemia y en la pos pandemia, El papel que puede tener Microsoft en la transformación digital y en la importancia del trabajo en conjunto entre las empresas privadas y el Gobierno en pro de los ciudadanos para generar más empleo y también educar a las personas en nuevas tecnologías.



¿Cuál es la importancia de los procesos de transformación digital para Microsoft en Colombia, precisamente durante la pandemia y la pos pandemia?



Bueno, nosotros hemos visto la tecnología como facilitador en momentos donde se requiere crecer, momentos donde se requiere ahorrar costos y en momentos en los que se requiere responder y sobre todo darle prioridad a las necesidades básicas de primera línea.



En este caso hablamos de temas de salud, hablamos de temas de competitividad en la parte operacional de tanto nuestro Gobierno como nuestras empresas, de nuestros ciudadanos usando tecnologías para seguir operando remotamente. Para seguir respondiendo rápidamente, yo creo que el primer foco que pasó fue la parte salud, que fue muy importante. Y ahí hay muchos ejemplos de cómo con la tecnología logramos mejorar muchos sectores.



Creo que es un tema de cómo seguir operando usando tecnología, pero sobre todo como ayudar a la gente que estaba necesitando más. Y ese inclusión y sentido social no es sino algo que nos hemos enfocado muchísimo para garantizar que nos permiten bien a todos y permite suplir necesidades de todo el país.



Y... ¿cuáles son esos grandes retos que tiene Microsoft durante esta pandemia?, pero también cuáles son esas oportunidades que se presentan de ahora en adelante



Hemos trabajado mucho al interior de organización, colaborado con muchos clientes, aprendiendo con muchos clientes y acelerándose tema de adopción de tecnología, de un modo cultural también al interior y hacia el exterior. En un aspecto macro del país, yo creo que el Gobierno tiene un plan increíble, ha hecho un progreso gigantesco en la parte de competitividad y digamos que la situación de Covid ha ayudado a acelerar muchas de estas cosas.



Yo siento que Colombia va a estar, estoy muy seguro después de covid, mucho más fuerte la parte de conectividad en muchas líneas y cuando hacemos el análisis de competitividad del Foro Económico Mundial hay unas líneas que son importantes para Colombia, que son la adopción de tecnología, en la cual no sea que se subió un poco al año pasado, pero todavía tenemos una oportunidad porque el 62 por ciento de la población está conectada. Entonces tenemos todavía un 37 por ciento más o menos que no está conectada y que pertenece a esas zonas rurales, especialmente a zonas futuro que son tan importante.



Entonces ese es un primer reto crítico que hemos venido trabajando, analizando con tecnologías. El segundo es la parte de skillings. Cuando pasó Covid, el número de desempleo subió casi el 21 por ciento. Eso son más o menos 5,2 millones de colombianos que hoy en día están sin trabajo. El trabajo que más se está demandando es que la gente estamos contratando un desarrollador de software. Y el segundo es gerente de Manejo de proyectos que tienen que ver con tecnología también.



Entonces la mayoría de gente que quedó sin trabajo no necesariamente tiene esas capacidades. Así que era necesario buscar cómo hacíamos para poder ofrecer esas capacitaciones a la gente, para poder acceder a sus puestos rápidamente y disminuir ese nivel de desempleo que tiene el país. Esa parte de capacidades es importante. Y se va a acelerar en los trabajos que estamos haciendo con el Gobierno y con entidades tan importantes para el país como lo es el SENA.



¿Cuál es el compromiso de Microsoft precisamente para disminuir esa brecha digital?



La parte competitiva se sube con una intensidad técnica, pero tiene que tener un sentido social y tiene que tener unos principios éticos y de privacidad que garanticen la sostenibilidad. Miremos Colombia, en esos más o menos 37 por ciento de colombianos que no están cubiertos, más del 20 porciento de nuestra persona en estas zonas rurales.



Y ahí es donde hace falta esa cobertura de conectividad. Nosotros hemos trabajado muy de la mano con el Ministerio de Nuevas Tecnologías de Conectividad, que lo llamamos TV White Spaces, que lo que permite es llegar a esas zonas remotas o zonas futuro que el país ha nombrado.



Pero para nosotros son todas las zonas remotas, que son más de 500, en las cuales a través de esa tecnología que lo que hace es usar los anchos de banda que están entre los canales de televisión porque se llama TV White Spaces y llevar a internet de banda ancha allá con un costo que es mucho menor. Es llevar esa conectividad, habilitar la parte de educación después de ventada, parte de telemedicina y después habilitar para que los negocios de las zonas.



El objetivo en nosotros es conectar más de cuatro millones de colombianos. Si hacemos cuentas, hay 10 millones de colombianos que no están conectados. Estamos apuntándole casi a más de 40 por ciento de la población que hoy en día no está conectada a través de tecnología. Eso lo queremos hacer para 2025 y para eso hemos de destinado varios fondos de inversión que arrancamos el año pasado y que están por encima de los 3 millones de dólares para garantizar esa conectividad.



Lo segundo que lo hablábamos en la parte de capacidades, sobretodo en la parte técnica, pero también blandas y como lo dije, trabajamos con con uno de esos, de esas joyas y esas ventajas que tiene el país, que está la parte de formación técnica vocacional que entrega el SENA, como siempre lo he dicho, esa institución es una bendición. Yo que he podido ver muchos países en el mundo, nunca ha visto algo tan ordenado, con tanto potencial de hacer una diferencia en lo que es el nuevo mundo. Aprendizaje del Mundial.



¿Cuáles son esos servicios que ofrece Microsoft precisamente para empresas o para personas que pueden ayudar a dar este salto también a la transformación digital y adoptar estas nuevas tecnologías?



Las encuestas dicen que todos nosotros vamos a necesitar estar capacitándonos todo el tiempo, actualizados técnicamente aproximadamente 1 a 2 meses al año. Ya no es solo el colegio, universidad y especialización, sino es un tema de reentrenamiento constante.



Entonces los primeros puestos son herramientas gratuitas a través del linkedin, Cada persona escoge los roles y la carrera y el énfasis que quiera hacer, así como lo hemos hecho en ese acuerdo con el Sena. Eso lo hemos puesto gratuito para que cada uno de nosotros lo pueda hacer, que es extremadamente importante.



Entonces ahí hemos facilitado esa manera en términos de tecnología. Hay unas tecnologías muy importantes que se vienen desarrollando toda parte que Quantum computing va a ser un cambio drástico en la velocidad, capacidad de cómputo que nos va a permitir resolver problemas que antes tardaban millones de años con la capacidad de cómputo que hoy tenemos se van a hacer en fracciones de segundo.



Eso va a permitir que otro tipo de tecnologías como la biotecnología que viene avanzando se pueda acceder a una velocidad exponencial. Entonces, si lo hacemos con ese foco, hoy en día tenemos servicios como Azure Quantum, que te permite usar esa capacidad gigantesca de cómputo para cualquier persona en cualquier momento.

Perfecto.

¿Cuáles son tus expectativas tanto personales como de Microsoft en el país?



En todas partes Colombia tiene un potencial enorme. Siempre lo ha tenido. Yo creo que hemos logrado la estabilidad. Tenemos que buscar puntos que nos unan a todos los colombianos. Yo creo que la oportunidad va a estar al pasar el Covid, en términos de cómo incrementamos la competitividad del país, debemos unirnos. Y yo estoy dispuesto a trabajar en eso, a incrementar esa competitividad del país con la tecnología, con la parte de entrenamiento, las nuevas capacidades, con la parte incrementar la innovación, trabajar de la mano con el gobierno y con todos los actores del país. Tenemos una oportunidad única de hacer país.



Tenemos que unirnos, que sea la tecnología y que sea la competitividad la variable que nos permite unirnos en muchas diferencias que existieron y han existido, pues en un país tan diverso y tan multicultural que usemos eso a favor del país. Que podamos trabajar.

JUAN DAVID MORALES

REDACCIÓN TECNÓSFERA