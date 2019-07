Microsoft invirtió mil millones de dólares en el proyecto OpenAI

Microsoft acordó invertir mil millones de dólares en una sociedad con el grupo de investigación OpenAI, obteniendo un destacado cliente de computación en la nube en el campo de la inteligencia artificial.

OpenAI, cofundada por Elon Musk y otros empresarios acaudalados de Silicon Valley, utilizará los servicios de nube de Azure de Microsoft para capacitar y ejecutar el software de inteligencia artificial del grupo.

Los dos también desarrollarán conjuntamente la tecnología de supercomputación, y Microsoft será el socio preferido de OpenAI para comercializar sus creaciones, informaron las compañías en un comunicado el lunes 22 de julio.



El proyecto OpenAI comenzó en 2015 por todo lo alto. Personajes de la industria, incluidos Musk y Peter Thiel (cofundador de PayPal), asignaron al menos mil millones de dólares a la organización sin fines de lucro, con el objetivo de desarrollar una inteligencia artificial que pudiera superar las iniciativas de gigantes de la tecnología como Google y Facebook. Sin embargo, Musk dejó la dirección del proyecto el año pasado por "desacuerdos sobre los planes del grupo".



La nueva asociación entre Microsoft y OpenAI se enfocarán en la "Inteligencia General Artificial (AGI)", que apunta a lograr que las computadoras aprendan nuevas habilidades y completen diversas tareas como los humanos.



Eso es un contraste con la IA existente, que puede aprender trabajos específicos, como comprender imágenes, pero no puede abordar diferentes problemas por sí sola. Según informes de Bloomberg, la capacidad de las computadoras para potencialmente auto aprender hasta superar a los humanos fue lo que molestó a Musk, que ayudó a fundar OpenAI.



En el reciente acuerdo, Microsoft y OpenAI abordaron tales preocupaciones. "La creación de AGI será el desarrollo tecnológico más importante en la historia de la humanidad, con el potencial de dar forma a la trayectoria de la humanidad", dijo Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI. "Es crucial que AGI se despliegue de forma segura y que sus beneficios económicos se distribuyan ampliamente", afirmó Altman.



La directora general de Microsoft, Satya Nadella, dijo que el objetivo es "democratizar la inteligencia artificial, mientras se mantiene siempre a la seguridad en el centro del desarrollo para que todos puedan beneficiarse".

Una sociedad con Microsoft, que tiene más de 100 mil millones de dólares en efectivo, es una solución rápida para las necesidades de financiamiento de OpenAI. Pero es una especie de cara a cara. El grupo fue visto por algunos en la comunidad de investigadores en inteligencia artificial como un importante contrapeso para las grandes corporaciones de tecnología que han adquirido talento y han utilizado su poder de cómputo y enormes reservas de datos para avanzar en el campo.



Los grupos de defensa y los responsables de la formulación de políticas han expresado su preocupación por algunos tipos de IA y pidieron que las regulaciones aumenten la transparencia, protejan contra los prejuicios y aseguren que la tecnología no se utilice con fines militares y otras aplicaciones peligrosas.



Es probable que esos problemas se vuelvan más apremiantes a medida que los investigadores intentan desarrollar una IA que tenga más capacidades humanas. En febrero, OpenAI reveló un algoritmo que puede escribir oraciones coherentes, incluidos artículos de noticias falsas, después de recibir solo una pequeña muestra. Las implicaciones fueron tan preocupantes que el grupo optó por no lanzar la versión más potente del software.



Microsoft y OpenAI dijeron que el trabajo se regirá por las políticas de ética de AI de ambas compañías. Microsoft también está buscando más clientes de Azure en la nube y formas de promover las capacidades de AI de Azure, por lo que es lucrativo un enlace con un brazo de investigación líder en el campo.



Las dos organizaciones utilizarán el trabajo de Microsoft en las supercomputadoras para construir tecnología en Azure que tiene la escala para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial más sofisticados.



Otros inversores de OpenAI incluyen la fundación de caridad del cofundador de LinkedIn Reid Hoffman y la firma de capital de riesgo Khosla Ventures. Otros empresarios de Silicon Valley que iniciaron OpenAI incluyen a Hoffman y Altman, cofundador y ex presidente de la incubadora de empresas nuevas Y Combinator.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

*Con Bloomberg

@TecnosferaET