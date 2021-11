En actualización de Windows 11, Microsoft obliga a los usuarios a usar Edge

Esta semana se conoció que en la próxima actualización que tendrá el nuevo sistema operativo Windows 11 se le forzará a los usuarios a usar Microsoft Edge como navegador cuando se realicen búsquedas en el menú de inicio y desde el panel de widgets, aún cuando se tenga predeterminada otra plataforma.



Así mismo, el medio especializado The Verge reveló que la compañía también bloqueará aplicaciones como EdgeDeflector, que le permiten a la persona esquivar esa función que tiene el sistema operativo con el navegador.



Microsoft confirmó que esta actualización va ser integrada en las siguientes semanas. “Windows habilita abiertamente aplicaciones y servicios en su plataforma, incluidos varios navegadores web", le dijo a The Verge un portavoz de la compañía fundada por Bill Gates.



A su vez, el vocero agregó que Windows “ofrece ciertas experiencias de cliente de extremo a extremo tanto en Windows 10 como en Windows 11, la experiencia de búsqueda desde la barra de tareas es un ejemplo de una experiencia de extremo a extremo que no está diseñada para ser redirigida”.



Microsoft Edge no es el navegador más popular del mercado, aunque tiene mejor reputación que su antecesor Internet Explorer.



Según la plataforma Statcounter, Microsoft Edge es usado por el 7,59 por ciento de los usuarios de internet, muy lejos del líder Google Chrome, quien cuenta con más del 80 por ciento de participación en el mercado.

TECNÓSFERA

Twitter: @TecnósferaET